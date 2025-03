Queda precoce na Libertadores pode impactar na meta orçamentária do Corinthians

Após se classificar para a final do Campeonato Paulista, o Corinthians agora terá outra dura missão. Afinal, o Timão encara o Barcelona-EQU nesta quarta-feira (12/03), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Libertadores. O Alvinegro perdeu por 3 a 0 no embate de ida e precisará golear os equatorianos para a vaga. Contudo, mais que a classificação, o orçamento do clube pode ficar extremamente prejudicado em caso de eliminação.

Afinal, na competição continental, foi projetada a participação do Corinthians ao menos até as oitavas de final. Ou seja, cair antes da fase de grupos pode prejudicar as finanças até o resto do ano. Afinal, além da premiação, o Timão também espera uma grande renda em bilheteria com os jogos de Libertadores.

Na fase de grupos, cada time recebe cerca de R$15 milhões, além de R$1,6 milhão por vitória na competição. Esse dinheiro é muito aguardado dentro do clube, já que o Timão tem dívidas próximas de R$1 bilhão.

O Timão precisa vencer por pelo menos quatro gols de diferença para chegar na fase de grupos da Libertadores. Se ganhar por vantagem de três gols, a equipe de Ramón Díaz levará a disputa da vaga para os pênaltis.

A previsão orçamentária do Corinthians para outras competições

Ao bater o Santos por 2 a 1, no último domingo, e se classificar para a final do Paulistão, o Corinthians superou a projeção feita em seu orçamento para a competição. O Timão especulou chegar ao menos na semifinal do Estadual.

Já para o Brasileirão, o Corinthians espera ao menos terminar na oitava posição, enquanto na Copa do Brasil, o Timão tem como meta chegar nas quartas de final.

Vale lembrar que as projeções relativas ao desempenho esportivo feitas na previsão orçamentária costumam ser conservadoras e visam justificar o cálculo da receita estimada no documento. Ou seja, não significa que a direção se contentaria apenas com a meta projetada.

