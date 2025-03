Otávio emenda sequência como titular e tem início promissor no Fluminense

Otávio tem se destacado com a camisa do Fluminense neste início de temporada - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Dos reforços recentes do Fluminense, um nome tem se destacado ao dar mais segurança ao sistema defensivo e melhorar a saída de bola. Trata-se de Otávio, que em pouco tempo aproveitou bem o espaço entre os titulares, ganhou a confiança de Mano Menezes e deixou uma ótima impressão para a torcida.

Até o momento, foram apenas quatro partidas, porém o jogador demonstrou ter amplo domínio de seu setor, trouxe dinamismo e tem contribuído para a engrenagem girar. Um fator importante é que não tem chamado a atenção apenas nos desarmes, como também tem bom aproveitamento na ligação com o ataque.

De acordo com dados do portal “Sofascore”, o atleta teve 96% de passes certos, com 235, assim como cinco desarmes e 20 roubadas de bola. O volante também teve um ótimo aproveitamento na bola longa nesses quatro jogos, com 10 acertos, fazendo com que a equipe progrida em direção ao ataque.

A estreia foi em um jogo atípico, na goleada por 8 a 0 sobre o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil. Nesse duelo, iniciou a jogada do segundo gol do confronto com um preciso lançamento para Arias encontrar Cano. Na sequência, foi titular duas vezes contra o Volta Redonda, na semifinal do Carioca, e diante do Caxias, pela Copa do Brasil.

Concorrência no meio e teste de fogo

Em uma disputa direta com Hércules, Facundo Bernal e Martinelli, o volante sai na frente, ainda mais em uma temporada que promete ser intensa. No entanto, é preciso ressaltar a qualidade dos adversários que teve pela frente até o momento. Na final do Carioca, diante do Flamengo, será um bom teste para a sequência do experiente atleta como titular ao longo do ano.

Aos 30 anos, Otávio perdeu espaço no Atlético-MG, entretanto era um atleta querido pelo grupo, tanto que Hulk foi contra sua saída. A contratação, por sinal, foi com o intuito de ter mais uma opção qualificada no setor, como disse Mano.

“O Otávio é um 5 de origem. Fez uma estreia muito boa. Fomos buscar porque achávamos que, junto com o Bernal, faziam essa função melhor. A temporada é longa e sabíamos que iríamos precisar. É longa também para o Martinelli e outros. A gente não escala por valor de compra. A temporada é longa e quando você monta um elenco você sabe o que quer. O time está composto de jogadores que não deixam o grupo cair de produção”, explicou o treinador, na época.