Botafogo segue de olho e prepara nova proposta por Mosquera, do Bragantino

Fora do Campeonato Carioca, inclusive da Taça Rio, o Botafogo se prepara para as principais competições da temporada. No entanto, o clube ainda pretende qualificar o elenco com a chegada de reforços pontuais. Assim, o Alvinegro segue de olho em Henry Mosquera e prepara uma nova investida ao Red Bull Bragantino. A informação é do portal “ge”

No momento, inclusive, os dirigentes do clube carioca mantêm conversas com os representantes do colombiano, porém ainda não conseguiu chegar a um denominador comum com o Massa Bruta.

Afinal, em fevereiro, o clube de Bragança Paulista recusou uma oferta de empréstimo com opção de compra e reforçou a ideia de que conta com o jogador para a sequência da temporada.

O Botafogo, portanto, entende que Mosquera é um ponta de força física e velocidade e que trata benefícios ao atual elenco. Além disso, entende que ele tem um potencial de revenda futura, uma bandeira levantada pelos investimentos da SAF alvinegra.

Por fim, o colombiano atua pelo lado esquerdo, tem um gol e duas assistências em 11 jogos pelo Bragantino. O Glorioso, por sua vez, só volta a campo no dia 29, às 16h309de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela estreia no Campeonato Brasileiro.

