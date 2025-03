FPF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico em Palmeiras x São Paulo

FPF divulga áudio do VAR de lance polêmico no Choque-Rei - (crédito: Foto: Reprodução)

A Federação Paulista divulgou na manhã desta terça-feira (11/3), o áudio do polêmico pênalti no clássico entre Palmeiras e São Paulo. O Tricolor Paulista contesta a marcação do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que assinalou penalidade máxima de Arboleda em Vitor Roque. Raphael Veiga bateu e converteu o único gol do confronto.

Em uma pressionada de bola na saída de Rafael, Arboleda recebeu um passe ruim e perdeu a bola para Vitor Roque. O camisa 9 roubou e deu o passe para o meio da área. Contudo, no meio do caminho, acabou se chocando com o defensor são-paulino e o árbitro entendeu que o contato foi para pênalti. O lance causou muita polêmica.

“Ele faz o calço com a perna esquerda na perna esquerda do jogador adversário (…) Esse é contato, ok? O pênalti está confirmado”, disse o VAR Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

O lance gerou muita revolta no São Paulo. Os jogadores ficaram na bronca com a arbitragem enquanto o presidente Júlio Casares questionou aonde estava o VAR neste lance.

“A pergunta que todos estão fazendo: onde está o VAR? O VAR esteve presente? Tem áudio do VAR conversando com o árbitro? Foi vergonhoso. Ninguém chorou não. Quero parabenizar os atletas, comissão técnica, diretoria, a nossa torcida. Mas o VAR esteve presente? O São Paulo nunca chamou o Campeonato Paulista de Paulistinha, porque respeita. Mas essa foi uma arbitragem ruim. Tem erros e erros. O erro de hoje foi clamoroso. Isso depõe contra o campeonato”, disse Casares.

Assim, este Palmeiras x São Paulo terminou com a classificação do Verdão que agora encara o Corinthians na final do Paulistão. O time de Abel Ferreira, aliás, vai em busca do tetracampeonato seguido.

