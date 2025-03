São Paulo banca Zubeldía no cargo após queda no Paulistão

O São Paulo descarta demitir Luis Zubeldía após a eliminação para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. O treinador sofre com pressão de parte da torcida, que aumentou após a derrota por 1 a 0 para o Verdão nesta segunda-feira (10/3), no Allianz Parque.

Aliás, a avaliação da diretoria sobre o trabalho do treinador é positiva. Apesar dos protestos e das cinco partidas sem vitórias durante a fase de grupos do Paulistão, o Tricolor entende que a pressão é maior do lado externo do CT da Barra Funda. Os nomes fortes do São Paulo entendem que os jogadores estão fechados com Zubeldía e que neste momento não é hora para mudanças.

Aliás, o São Paulo já tinha a decisão que não demitiria Zubeldía antes da bola rolar no Allianz Parque. A atuação da equipe no Choque-Rei, apesar da derrota, foi bastante elogiada e reforçou a confiança no argentino. Contudo, existe um entendimento de que ainda é preciso melhorar.

“Claro, continua. O Zubeldía continua na comissão técnica. Essa pressão foi feita do lado de fora e não do lado de dentro”, disse o presidente do São Paulo, Júlio Casares.

Na visão dos torcedores, entretanto, existe um entendimento que a equipe não apresenta evolução. Em números, o treinador tem 57 jogos, 27 vitórias, 15 empates e 15 derrotas no comando do Tricolor. Agora, o São Paulo espera que Zubeldía aproveite o tempo sem jogos para fazer a equipe, enfim, decolar na temporada, começando pelo Campeonato Brasileiro, que começa no dia 30 de março.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.