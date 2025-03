Deboche de ex-médico do Flamengo à série de lesões no clube pega mal com jornalista: ‘não superou’

Márcio Tannure, ex-médico do Flamengo, ironiza lesões no clube - (crédito: Foto: Reprodução)

A lesão de Bruno Henrique, confirmada pelo Flamengo no início desta semana, motivou o deboche de Márcio Tannure nas redes sociais. Desligado em meio à reformulação da gestão de Luiz Eduardo Baptista, o ex-médico rubro-negro ironizou a recorrência dos problemas físicos no elenco para alfinetar seu desafeto, José Luiz Runco, e membros da nova diretoria. Uma atitude que gerou reação adversa em Venê Casagrande.

Tannure usou uma palavra conclamada por Bap durante a corrida eleitoral para alfinetar o trabalho da pasta: profissionalismo. Isso porque Luiz Eduardo Baptista cobrava constantemente uma maior capacitação dos profissionais – especialmente de saúde – da gestão passada, de Rodolfo Landim.

“Profissionalismo é tudo, né? Isso que é importante. Ainda bem que o problema foi embora. Agora tudo vai caminhar da melhor maneira possível”, disse Tannure em tom sarcástico num vídeo gravado na última segunda-feira, 10.

Atitude lamentável

A postura de Márcio Tannure causou incômodo no jornalista Venê Casagrande, que usou seu perfil para criticar o vídeo divulgado pelo profissional. “Que atitude lamentável do ex-médico do Flamengo”, iniciou.

“Parece uma pessoa que não superou um pé na bunda e vê o ex (ou a ex) com outro (a). Além disso, ainda considero falta de respeito com os atletas que estão se machucando. Fica parecendo que está torcendo contra o Fla ou que tenha lesões para falar “eu avisei”, opinou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Planeta do Futebol ???? (@futebol_info0)

“De profissionalismo não teve nada”

Márcio Tannure já havia questionado o profissionalismo da atual gestão na condução da demissão em massa, ainda na primeira semana do ano. Funcionário do clube por 23 anos, o ex-médico deixou o Ninho do Urubu no dia 4 de janeiro – duas semanas após Bap ser empossado presidente. José Luiz Runco, desafeto do profissional de saúde, assumiu o cargo de diretor médico geral do Flamengo.

“O cara (Bap) diz que vem profissionalizar e traz só pessoas que estavam aposentadas, há mais de 10 anos fora do mercado. Você manda (embora) todos os funcionários que você investiu, educou, perdeu tempo desenvolvendo e paga a rescisão para eles todos. Mais de 60 funcionário, para jogar eles no mercado para os outros clubes. Eu não acho isso profissionalismo”, declarou em fevereiro ao ‘Charla Podcast’.

Tannure, que teve seu período de exaltação internamente, lidava com fortes críticas quanto ao trabalho na reta final de sua passagem. Em 2024, por exemplo, o Rubro-Negro sofreu com 30 baixas no elenco por lesões e terminou o ano com quatro jogadores há meses sem condições de jogo.

Flamengo comunica lesão de BH

Nome da classificação rubro-negra à final do Campeonato Carioca, o atacante indicou problema físico na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco no sábado (8), pelo clássico de volta da semifinal, no Maracanã. O camisa 27 passou por exames no Ninho do Urubu na manhã da última segunda-feira (10), e o Rubro-Negro confirmou a lesão muscular na posterior da coxa direita.

O clube não costuma divulgar previsão de retorno, mas sabe-se que Bruno Henrique desfalcará o Rubro-Negro nas duas finais contra o Fluminense pelo Cariocão.