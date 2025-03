Saiba as prioridades do Vasco na janela interna

Marcelo Sant'Ana é o responsável pelas contratações do Vasco no mercado - (crédito: Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

A janela de mercado interno, aberta desde a última segunda-feira (10), vai até o dia 11 de abril. O que significa, dessa forma, que o Vasco terá um mês para encontrar novos jogadores para reforçar seu elenco.

Pensando nisso, a diretoria da equipe carioca visa três setores como prioridades, segundo informações do “ge” desta terça-feira (11). O clube gostaria de contratar um lateral-esquerdo, um zagueiro e um centroavante antes do fechamento da janela. Após o dia 11, a janela só reabrirá em 10 de julho.

Lateral

O Vasco atualmente conta apenas com Lucas Piton e Victor Luís para o setor. Leandrinho sequer atuou na temporada, visto que se apresentou cedo no ano à Seleção Sub-20, que venceu o Sul-Americano da categoria na Venezuela. Ele contou com os companheiros Paulo Ricardo e Rayan na conquista. Posteriormente, acertou por empréstimo (até julho) com o Al-Shabab (SAU). Riquelme também atua no setor, mas não está nos planos para o resto do ano.

Piton, considerado titular absoluto, possui 12 partidas na temporada, sendo 11 como titular, mas não repete as ótimas atuações de anos recentes. Afinal, conhecido por participação ativa no setor ofensivo, o jogador só contribuiu com uma assistência e uma pré-assistência no ano. Já Victor Luís não convenceu nas poucas partidas em que participou. Um dos jogadores do elenco principal que “reforçou” o time alternativo nas três primeiras rodadas do Carioca, o lateral tem cinco aparições (quatro como titular) e não participou de gols.

Zaga

Apesar de ter sido o setor com mais reforços na temporada, o Vasco ainda busca zagueiro para compor elenco. Atualmente, Carille conta com cinco jogadores experientes na defesa: os titulares João Victor e Lucas Freitas, além de Lucas Oliveira, Mauricio Lemos e Souza. Os jovens Luiz Gustavo (18 anos) e Lyncon (19) estão no radar. Capasso, por sua vez, é visto como negociável.

Ataque

Durante a derrota de virada por 2 a 1 diante o Flamengo, um fato chamou a atenção da torcida. O centroavante Vegetti, mesmo em uma péssima tarde/noite, jogou durante os 90 minutos. Um dos motivos é que o argentino não possui um reserva imediato. De todos os jogadores da posição, apenas o argentino tem mais de 20 anos – ele tem 36.

O que demonstra que a grande maioria dos atletas são aqueles oriundos da base, que não possuem tanta experiência para aguentar uma Série A de Brasileirão, como Bruno Lopes (17 anos) e GB (20). Rayan, de 18 anos, poderia ser, mas, por sua imposição física e velocidade, vem atuando como ponta direita.

Carille, aliás, já revelou que não o enxerga exatamente como um reserva imediato de Vegetti, o que comprova a necessidade de se buscar um jogador para brigar por posição com o veterano atacante, artilheiro do time no ano (sete gols). Caso o ponta direito Brahian Palacios chegue, Rayan, então, poderia ser “devolvido” à posição de origem.

