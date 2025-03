Fla-Flu: finalíssima do Carioca deve ser domingo; Horário é impasse

Flamengo e Fluminense duelam, nesta quarta-feira, no jogo de ida do Carioca - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O clássico entre Flamengo e Fluminense pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca tende ser neste domingo (16), no Maracanã. Os clubes se acertaram com relação ao dia, mas ainda há indefinição do horário. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) deve confirmar ainda nesta terça-feira (11) o horário da finalíssima. A informação é do “Uol”.

A principal questão agora é a definição do horário da partida. Há uma preferência por parte da Globo para que o jogo ocorra às 16h30. Contudo, os clubes e a Ferj frisam o calor do Rio de Janeiro que pode atrapalhar o rendimento dos jogadores. No entanto, a emissora rebate com o argumento de uma frente fria que está por vir.

A tendência é a de que o horário seja entre 16h30 e 18h. Ou seja, o jogo pode ocorrer às 17h45. Uma reunião na parte da tarde desta terça-feira “baterá o martelo”.

Flamengo e Fluminense decidem o Carioca pela quinta vez nas últimas seis edições. Já o Rubro-Negro chega à final pela sétima vez consecutiva. O clube da Gávea eliminou o rival Vasco nas semifinais. Já o Tricolor superou o Volta Redonda

