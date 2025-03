TJD adia julgamento de personagens da dupla Gre-Nal

Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul aceitou pedido do Grêmio para reagendar julgamento de personagens do Gre-Nal - (crédito: Foto: Divulgação / TJD-RS)

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD/RS) concordou com a solicitação do Grêmio para reagendar o julgamento de personagens da dupla Gre-Nal. Inicialmente, a audiência dos casos do zagueiro Jemerson e do técnico Gustavo Quinteros do Imortal, além de dirigentes dos rivais, estava marcada para esta terça-feira (11). Ainda não houve uma definição sobre uma nova data, mas a tendência é de que ocorra na próxima sexta-feira (14).

Ou seja, ainda há a possibilidade de o defensor e o comandante do Tricolor Gaúcho serem desfalques no jogo de volta da final do Gauchão. O departamento jurídico do Grêmio fez o pedido de adiamento, pois Jemerson e Quinteros não poderiam estar presentes na sessão. Afinal, os dois serão integrantes da delegação do Imortal que viaja para São João del Rei, no interior mineiro.

A cidade será palco do confronto entre a equipe gaúcha e o Athletic, pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (12). Em um primeiro momento, a audiência estava marcada para às 17h desta terça-feira. Assim, o clube solicitou a mudança de data ao alegar o “direito constitucional da ampla defesa, dos denunciados se autodefenderem e resistirem a uma pretensão punitiva”.

Acusações e possíveis punições

O comandante argentino do Tricolor é alvo de denúncia da Procuradoria por agressão física ao atacante Ênio, do Juventude. Esta acusação se enquadra no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por “praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente”.

Outra denúncia contra o treinador do Imortal se encaixa no artigo 258-B do CBJD, que indica prática irregular “invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou o local da partida, prova ou equivalente, durante sua realização, inclusive no intervalo regulamentar”. Caso haja condenação pelo primeiro item, a suspensão varia entre quatro a 12 partidas. Já o segundo prevê um a três jogos de punição.

Vale relembrar que Quinteros envolveu-se em confusão na reta final do segundo confronto das semifinais diante do Juventude, no Alfredo Jaconi, no último sábado (1). O episódio ocorreu aos 51 minutos do segundo tempo após o zagueiro Gustavo Martins marcar para o Grêmio. Durante a confusão, o treinador do Tricolor invadiu o gramado para reclamar com a arbitragem e agrediu o atacante Ênio, do Jaconero, no rosto.

Pelo ato, recebeu o cartão vermelho e cumpriu suspensão automática no jogo de ida da decisão do Estadual, no último sábado (8), na Arena. Por sinal, caso a avaliação seja por puni-lo, também não comandará a equipe na partida de volta, no Beira-Rio. O TJD vai julgar o zagueiro Jemerson, já que também foi expulso, mas a acusação se configura por “ato desleal”. O defensor também cumpriu a punição automática na primeira partida da final do Gauchão. Em caso de condenação, a sanção varia entre uma a três partidas de suspensão.

Dirigentes da dupla Gre-Nal também são alvos de denúncia

Além disso, dirigentes dos dois clubes também sofrem acusações do Tribunal de Justiça Desportiva. Pelo lado do Grêmio, o presidente Alberto Guerra, o vice Alexandre Rossato e o diretor do Departamento de Futebol Cesar, Augusto Peixoto. Já pelo lado do Inter, o vice-presidente de Futebol, José Olavo Bisol, e o diretor esportivo, Andrés D’Alessandro.

A motivação seria reclamações por condenar a atuação da arbitragem e os responsáveis pela organização do Campeonato Gaúcho. As acusações encaixam-se no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que aponta como irregular “ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto”.

De acordo com a legislação, como eles não são jogadores ou integrantes de comissões técnicas, para este cenário no artigo 243-F, a punição é uma multa que varia entre R$ 100 a R$ 1 mil. Outra sanção envolve suspensão de suas atividades de 15 a 90 dias. Assim, a Procuradoria do TJD pediu ao órgão a suspensão imediata dos cinco dirigentes. O intuito era evitar que tivessem qualquer participação direta já no primeiro Gre-Nal da final do Gauchão. Entretanto, o presidente da instituição, Airton Ruschel, recusou a solicitação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.