Ex-técnico vê desrespeito com Neymar em onda de críticas: ‘Deem porrada na hora certa’

O ex-técnico Vanderlei Luxemburgo deixou sua opinião nas redes sociais sobre Neymar ter ficado de fora da decisão entre Santos e Corinthians no último domingo (9), pela semifinal do Campeonato Paulista. Para ele, as pessoas não devem relacionar a ausência com a presença dele no carnaval ao longo da semana passada no Rio de Janeiro.

Luxemburgo disse ainda, que entende porque Neymar foi para a partida por opção do técnico Pedro Caixinha, mesmo sem ter condições de jogo.

“E se o (Pedro) Caixinha chamou ele para o jogo, para ficar no banco, beleza, tem que levar ele mesmo porque ele tem nome, prestígio, vai dar força no banco. Já fiz isso inúmeras vezes. Parem com bobagem, deem porrada na hora certa, com coisas certas. Neymar gosta de decisão, de jogo decisivo, ele não vai querer ficar fora de jogo decisivo se ele estiver bom ou mais ou menos. Essa coisa de fazer essas comparações e achismos no futebol, sem saber a realidade, é muito complicado. Estamos acostumados a fazer isso o tempo todinho. Achismo para lá, achismo para cá”, complementou.

Comparação com Hulk

Luxemburgo ainda aproveitou para falar sobre a comparação entre Hulk e Neymar. O atacante do Atlético Mineiro mostrou nas redes sociais que durante o período do Carnaval, estava se cuidando em meio à recuperação de uma lesão na coxa.

“Estava lesionado, a lesão é maior do que aquilo que está todo mundo falando. Fazer a comparação dele com o Hulk é covardia. O Atlético-MG ganhou de quatro (do América-MG), então o outro jogo estava ganho praticamente. Pouparam o Hulk porque poderia ser uma contratura, para evitar uma lesão. Estão fazendo um negócio com o Neymar que eu acho um absurdo muito grande fazer isso, sem embasamento, ninguém tem um documento mostrando que o Neymar tinha condições de jogo. Só estão falando que ele não tinha condição de jogo porque ele foi para o Carnaval. Caramba, se ele foi ao Carnaval, certeza absoluta que ele não tinha condição de jogo”, afirmou.

Neymar na Sapucaí

Na segunda-feira (3), Neymar e a namorada Bruna Biancardi, chegaram na Sapucaí por volta das 23h, na segunda noite de desfiles das escolas do Rio de Janeiro. Assim, de acordo com o Uol, o jogador passou por dois camarotes, o Camarote Rio e o Nosso Camarote. Além disso, ele chegou a furar a barreira de seguranças da Sapucaí e andou pela avenida que é destinada somente às pessoas que desfilam e trabalhadores com credencial, como cinegrafistas e fotógrafos.

Para o evento, Neymar convidou o zagueiro João Basso, o volante Tomás Rincón e o atacante Soteldo, além de seus ‘parças’ de fora do futebol. No local, encontrou outras amizades, como o levantador da Seleção Brasileira de Vôlei Bruninho. Por fim, o jogador deixou a Sapucaí por volta das 5h da manhã de terça-feira (4).

Desfalque no Santos No domingo (2), Neymar sentiu a coxa esquerda no confronto pelas quartas de final do Paulistão contra o Bragantino, e precisou ser substituído. Já na partida contra o Corinthians, pela semifinal da competição, a presença do jogador no banco causou espanto. Ele não entrou ao longo da partida e o Peixe perdeu por 2 a 1, sendo eliminado. Dessa forma, horas após o fim do confronto, o jogador se pronunciou nas redes sociais e afirmou que sentiu um desconforto apenas na quinta-feira (6) e foi reavaliado na manhã de domingo, antes do confronto, e sentiu novamente. “Tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros… Mas, na quinta-feira passada, senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar em campo hoje. Fizemos um teste hoje de manhã e eu acabei sentindo novamente! Infelizmente faz parte do futebol… Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar pelos nossos objetivos!”, afirmou Neymar. Por outro lado, o técnico Pedro Caixinha afirmou em coletiva de imprensa após a partida que a decisão de deixar o jogador de fora do confronto foi dele. O problema não é considerado grave, mas pode se agravar se ele for a campo em alta intensidade antes de estar 100% recuperado e sem inchaço. Vale ressaltar, portanto, que Neymar voltou a estar presente na lista de convocados de Dorival Júnior, na última quinta-feira (6). Porém, de acordo com “Estadão”, o técnico Dorival Júnior convocou o atleta sem saber do incômodo sentido pelo jogador. O departamento médico da Seleção Brasileira só tomou conhecimento da situação do camisa 10 horas antes do clássico.



