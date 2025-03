Inter se movimenta nos bastidores para garantir permanência de Vitinho

O Inter já se movimenta para garantir a permanência do atacante Vitinho, uma das principais surpresas neste início de temporada. Pela performance de destaque do jogador, o Colorado busca se antecipar ao fim do seu contrato. Afinal, em um primeiro momento, o empréstimo tem duração de somente seis meses. O desejo do clube gaúcho é ampliar o vínculo até o final do ano, de acordo com informação do portal “Vozes do Gigante”.

Caso tal negociação pela continuidade do atacante até o final de 2025 se concretize, há um aumento das chances de Vitinho seguir em definitivo no Internacional. Isso porque seu vínculo com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, donos dos seus direitos econômicos, expira no fim do primeiro semestre do próximo ano. Neste cenário, surgiria a possibilidade do atleta assinar um pré-contrato com o Internacional em janeiro de 2026 e permanecer sem custos de transferências.

O Dínamo de Kiev aceitou ceder o camisa 28 ao Colorado pela implementação de uma regra por parte da Fifa devido à guerra entre Rússia e Ucrânia. Assim, a entidade máxima do futebol permitiu que atletas estrangeiros suspendessem seus contratos de forma unilateral com agremiações desses dois países. A liberação tem validade de seis meses a cada empréstimo. Desse modo, os jogadores estariam aptos a atuar por outros clubes do mundo. O período em que Vitinho defendeu o Bragantino nas últimas duas temporadas foi através desse mecanismo. O próprio Internacional já se aproveitou desta regra na chegada de Vitão em 2022 e as renovações dos empréstimos até fechar em definitivo.

Desempenho surpreendente do atacante pelo Inter

O camisa 28 aproveitou as oportunidades que recebeu do técnico Roger Machado e conquistou o seu espaço. Até o momento, ele atuou em todos os compromissos da equipe na temporada. Além disso, comprovou ter poder de decisão, já que ajudou ao Inter a alcançar a decisão do Estadual, ao marcar três gols nos dois jogos da semifinal do torneio diante do Caxias. No atual cenário, Vitinho é o artilheiro do Internacional no ano, com cinco gols.

