São Paulo terá 20 dias sem jogos até o início do Brasileirão

Eliminado do Campeonato Paulista, o torcedor do São Paulo terá que esperar 20 dias para ver a equipe novamente em campo. Isso porque o Tricolor Paulista só volta a atuar no dia 30 de março, contra o Sport, no Morumbis, na estreia do Soberano no Campeonato Brasileiro.

O elenco ganhou folga nesta terça-feira (11) e se reapresentará no CT da Barra Funda na quarta (12). A tendência é que Zubeldía e sua comissão deem alguns dias de folga aos atletas e foquem em atividades técnicas e táticas pela evolução do time em 2025. A expectativa é que o São Paulo consiga recuperar os jogadores lesionados e tenha o elenco inteiro para o restante da temporada.

“Vários jogadores terminaram com dores. Vamos ter tempo para ver quem estava lesionado, treinar um pouco mais e ficar prontos para o campeonato. Aproveitar o tempo para seguir trabalhando”, disse Zubeldía, após o Choque-Rei.

Convocado para a seleção da Venezuela, o zagueiro Ferraresi não vai participar deste período de recuperação. Ele só volta ao São Paulo no dia 26 de março, quando se encerra a Data-Fifa. Um jogador que deve evoluir sua condição física neste intervalo é o volante Luiz Gustavo. Recuperado de uma fratura de um dedo no pé esquerdo sofrida na pré-temporada, o meio-campista retornou aos treinos, mas ainda não foi relacionado para jogos.

Por fim, é certo que o São Paulo não vai marcar nenhum amistoso neste período. A ideia da comissão técnica de Zubeldía é realizar uma mini pré-temporada, que não aconteceu no começo do ano por conta do calendário.

