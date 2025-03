Decisão da Band sobre narrador Sérgio Maurício causa incomodo em funcionários

Está decidido: Sérgio Maurício seguirá como narrador de Fórmula 1 no Grupo Bandeirantes. O locutor estava afastado de suas atividades desde o caso de transfobia contra a deputada Erika Hilton, mas retomará seus compromissos profissionais neste fim de semana pelo GP da Austrália. O comunicador soube da notícia na manhã desta terça-feira, 11.

A permanência lhe garante ao menos mais uma temporada como voz da modalidade na emissora, mas longe de ser unanimidade internamente. Isso porque segundo o site ‘GP (Grande Prêmio)’, seu prosseguimento “não pegou de forma positiva entre funcionários da empresa” – tampouco na avaliação externa das redes sociais.

Houve recentemente uma pressão popular para que Galvão Bueno reassumisse o posto que um dia lhe pertenceu na Band, mas o comunicador descartou retornar à narração da modalidade. Sendo assim, Sérgio Maurício volta à ativa justamente para estreia da temporada da F1, no GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.

A emissora decidiu afastá-lo das funções por tempo indeterminado devido à pressão popular após novo episódio polêmico do narrador. Sérgio já tinha se envolvido em outras acusações preconceituosas anteriormente.

Caso contra deputada Erika Hilton

No último dia 23 de fevereiro, o narrador se referiu à deputada como “fake News humana” e completou chamando-a de “coisa” em uma publicação nas redes sociais. A resposta de Sérgio foi direcionada a outro post de cunho preconceituoso em que o usuário do X, Oliver Noronha, dizia que Hilton lidava com “problemas de aceitação” para desconsiderar a identidade da mesma.

Não demorou muito para o comentário viralizar nas redes sociais, e Sérgio se tornar alvo de críticas por parte dos internautas. A repercussão negativa foi tamanha que o narrador optou por desativar seu perfil pessoal no ‘X’ e também provocou reação na emissora. Isso porque empresa precisou alterar a escala da pré-temporada ao automobilismo de última hora devido ao cancelamento do comunicador, definindo por Napoleão de Almeida e Ivan Bruno como substitutos interinos.

No primeiro momento, o narrador negou a autoria das publicações e referiu-se ao perfil como um fake. À Veja, posteriormente, assumiu a culpabilidade e desculpou-se publicamente com a deputada. “Lamento profundamente as palavras equivocadas que usei ao me referir à deputada Erika Hilton, parlamentar por quem tenho o mais elevado respeito. Peço desculpas a seus eleitores e a quem mais tenha se sentido ofendido”.

“Irei para cima com toda a força, juridicamente, para que haja uma responsabilização por mim, pela comunidade LGBTQIA+, pelas pessoas trans e contra a violência”, garantiu a deputada à jornalista Mônica Bergamo.

Band mantém narrador

Sérgio Maurício chegou à empresa no ano em que o Grupo readquiriu os direitos de transmissão da F1, em 2021.

