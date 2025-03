Flamengo vai definir situação de Lorran em janela extra

A situação de Lorran no Flamengo será definida nesta janela de transferências extra, que ocorre do dia 11 de março até 11 de abril. A diretoria rubro-negra tem o interesse em emprestar o jogador ao Fortaleza, mas ainda não tem nada fechado entre as partes. O staff do atleta também monitora a situação de mercado.

De acordo com “ge”, o Flamengo chegou a um acordo com o clube cearense na última janela, mas os clubes não concretizaram a negociação. Além do clube cearense, o Cruzeiro fez proposta, mas a negociação não avançou. A ideia era envolver Lorran em uma troca de Matheus Pereira por Luiz Araújo, entretanto, as partes não se acertaram.

Caso não chegue a um acordo com nenhum clube, Lorran seguirá treinando no sub-20 até a janela do meio do ano. No entanto, o estaff do atleta segue analisando as propostas dos clubes brasileiros.

Quase foi para Rússia

O Flamengo estava perto de concretizar a venda de Lorran ao CSKA, da Rússia. No entanto, o clube russo não enviou o documento assinado e, por isso, o jogador não embarcou para o país. Ele, aliás, chegou a ir ao aeroporto. Horas depois, o Rubro-Negro recebeu o documento informando o fim das negociações.

A negociação girava em torno de 8 milhões de euros, cerca de R$ 47,7 milhões por 80% dos direitos do jogador – 30% pertencem ao Madureira. Dessa forma, o Flamengo ia manter 20% de participação, visando a valorização do jovem no exterior. Os clubes, portanto, chegaram a um acordo, mas os representantes de Lorran não se entenderam com o clube russo.

Outros jogadores

Além do jovem, o Flamengo espera propostas pelo zagueiro Pablo, o lateral-esquerdo Zé Welinton (21 anos) e o volante Caio Garcia (20 anos). Os três foram afastados com o retorno do time de Filipe Luís da pré-temporada nos Estados Unidos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.