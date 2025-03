Fla-Flu: Ferj define data e horário do segundo jogo da final do Carioca

O clássico entre Flamengo e Fluminense pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca será neste domingo (16), às 16h, no Maracanã. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) cofirmou a data e horário da partida nesta terça-feira (11).

A principal questão era a definição do horário da partida. A Globo gostaria que o jogo ocorresse às 16h30. Os clubes e a Ferj, entretanto, frisaram o calor do Rio de Janeiro. No entanto, após reunião na tarde desta terça-feira, o horário do jogo foi confirmado. Com relação à data, Fla-Flu estava alinhado e já queriam uma partida no domingo.

Fluminense e Flamengo começam a decidir o Campeonato Carioca nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Por ter feito melhor campanha, o Fla será mandante no jogo da volta, no domingo, enquanto o Flu é o mandante do primeiro confronto. No entanto, não há vantagem na decisão. Em caso de dois resultados iguais, o campeão será nos pênatis.

Flamengo e Fluminense decidem o Carioca pela quinta vez nas últimas seis edições. Já o Rubro-Negro chega à final pela sétima vez consecutiva. O clube da Gávea eliminou o rival Vasco nas semifinais. Já o Tricolor superou o Volta Redonda

