Ex-esposa ofende acusada antes de julgamento da morte de Maradona

O julgamento envolvendo a morte de Maradona teve início, nesta terça-feira (11), nos tribunais da cidade de San Isidro, na Argentina. A intenção é avaliar se a causa do seu óbito foram pelas diversas enfermidades que prejudicavam sua saúde. Outra hipótese é se houve omissão durante seu tratamento por parte de sete profissionais que eram responsáveis por seus cuidados. Assim, o grande questionamento é se estes trabalhadores são culpados e se devem receber punições.

Os sete suspeitos são o neurocirurgião Leopoldo Luque, a psiquiatra Agustina Cosachov, o psicólogo Carlos Díaz, o enfermeiro Ricardo Almirón, o médico Pedro Di Spagna, o coordenador de enfermagem Mariano Perroni e a coordenadora-médica Nancy Forloni.

No começo da manhã, alguns personagens do julgamento ingressaram no prédio do tribunal. O clima passou a ficar tenso, já que havia a presença de um grupo de 20 manifestantes. Os fãs do ex-craque protestaram a favor com bandeiras e faixas com o pedido “Justiça para D10S”. Com a chegada de uma das acusadas, a psiquiatra Agustina Cosachov, este grupo hostilizou-a: “Assassina, assassina!”.

Antiga esposa de Maradona ofendeu suspeita

Ex-mulher de Maradona, Verónica Ojeda, mãe de Diego Fernando, filho caçula do antigo astro, marcou presença. Inclusive, a ex-companheira utilizava uma camisa com o rosto do maior ídolo argentino no futebol. Ao entrar no tribunal, ela foi às lágrimas. Por sinal, ela esbarrou com a psicóloga e a xingou: “Perra mal parida” (Ca****** mal parida na tradução para o português).

A discussão sobre o caso teve início com a chegada dos juízes Di Tommaso, Maximiliano Savarino e Julieta Makintach. Posteriormente a isso, a sessão começou com a apresentação das informações pessoais dos sete suspeitos. O Ministério Público ficou responsável por expor e desenvolver alegações de denúncia contra os sete profissionais de saúde que cuidavam de Maradona.

Detalhes das acusações

Aliás, os subprocuradores-gerais de San Isidro, Patricio Ferrari e Cosme Iribarren, foram os representantes da instituição pública.

“Somos convocados pelo crime que teve Diego Maradona como vítima. Com as provas produzidas no julgamento, vocês [referindo-se aos juízes] e a sociedade conhecerão uma acusação sólida e impecável. O direito à verdade é um direito. Hoje, Diego Armando Maradona, seus filhos, seus familiares e o povo argentino merecem justiça”, detalhou Ferrari.

Posteriormente, ele relembrou o período em que Maradona ficou em repouso em uma casa no bairro San Andrés, na cidade de Tigre, próxima a Buenos Aires. O ex-jogador tinha recentemente realizado uma cirurgia com o objetivo de retirar um hematoma intracraniano.

“Ele foi internado naquele local para reabilitação clínica e internação domiciliar, o que hoje, sem dúvida, podemos dizer que foi calamitoso. Uma hospitalização imprudente, precária e sem precedentes. Não houve a elaboração de nenhum protocolo para realizar essa intervenção temerária no teatro do horror que era a casa onde Maradona morreu, onde ninguém fez o que tinha que fazer”, complementou o representante.

Em seguida, seu colega Irribarren apontou as práticas de cada um dos suspeitos. Até que o advogado dos familiares, Fernando Burlando, indicou parte das acusações.

“Diego Maradona foi assassinado. Eles o mataram de forma silenciosa e cruel. Um plano desumano com um resultado eficaz”, ressaltou o representante jurídico.

Além da ex-companheira Ojeda, as filhas de Maradona Dalma, Gianinna e Jana também foram ao tribunal para acompanhar o início do julgamento. O ex-jogador de futebol Daniel Osvaldo, marido de Gianinna, herdeira mais nova do antigo craque, esteve presente junto a sua amada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.