‘Violaram direitos pessoais’: Ter Stegen diz que mídia causou ‘dano irreparável’ em sua separação

O goleiro Ter Stegen, do Barcelona, usou as redes sociais para se pronunciar sobre seu divórcio com Daniela Jehle. Na última semana, eles anunciaram a separação em publicação conjunta. No entanto, especulações sobre traição começaram a circular na internet. De acordo com Catalunya Radio & Grupo 3Cat, o término teria acontecido por conta de uma traição de Daniela. Dessa forma, o jogador usou seu Instagram para falar abertamente sobre o assunto, inclusive direcionando o post para a mídia responsável pela notícia. “Estou chocado e decepcionado com a má gestão e a falta de liderança e controle na Catalunya Radio & Grupo 3Cat, que espalharam notícias falsas e violaram direitos pessoais. Os jornalistas Juliana Canet, Roger Carandell e Marta Montaner são mentirosos que distribuíram notícias falsas , ofendendo publicamente minha esposa Daniela e prejudicando seriamente sua reputação” Além disso, Ter Stegen afirmou na continuação da sua publicação que não houve infidelidade e não há terceiros envolvidos. “Não houve infidelidade por parte de Daniela. Não há terceiros envolvidos . Isso é um fato. Como foi comunicado, Daniela e eu decidimos seguir caminhos separados em boas circunstâncias, mantendo uma comunicação baseada na confiança. É completamente inaceitável que a mídia pública liderada pelo governo tenha espalhado isso, acusando falsamente Daniela e atacando-a pessoalmente. O dano é irreparável”, finalizou. Divórcio de Ter Stegen

Na última quinta-feira (6), o casal anunciou nas redes sociais o fim do casamento. Eles se conheceram em 2012, quando o goleiro atuava pelo Borussia Mönchengladbach, casaram-se em 2017 e tiveram dois filhos. Assim, a publicação de Ter Stegen e Daniela afirma que foi uma decisão mútua.

“Após uma reflexão, eu e a Dani decidimos seguir caminhos diferentes. Esta decisão não foi fácil, como podem imaginar, mas ambos acreditamos que é o melhor passo para nós”, diz a nota.

Goleiro se recupera de lesão

Ter Stegen, um dos principais nomes do Barcelona, está fora dos gramados desde o ano passado. Ele se recupera de uma grave lesão no joelho que sofreu no dia 22 de setembro, durante um jogo do Barcelona contra o Villarreal. A previsão de retorno, portanto, é no próximo mês.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.