Vice do Palmeiras vê reação exagerada do São Paulo após pênalti

O vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosi, se manifestou sobre o pênalti polêmico sofrido por Vitor Roque na última segunda-feira, pela semifinal do Paulista. Para o dirigente, o árbitro acertou ao marcar a penalidade que decidiu a vitória alviverde por 1 a 0, contra o São Paulo. Além disso, defendeu o árbitro de vídeo (VAR).

“Hoje tivemos a divulgação do VAR, do áudio, e tem muita clareza. Teve análise do VAR, o VAR fez o protocolo todo e acho que se acontecesse em um episódio que não traçou a linha igual no passado e fosse deletado igual no passado, talvez estariam descabelando. Uma reação extremamente exagerada, na minha opinião”, afirmou.

Paulo Buosi ainda não teme que a arbitragem de Palmeiras x Corinthians entre pressionada para marcar algo a favor do Palmeiras.

“Não acredito. Pedimos, Palmeiras e Corinthians, uma arbitragem firme, com pulso. O Palmeiras tem sempre interesse em ajudar para que os jogos tenham o melhor resultado possível para o futebol. Não acredito que teria qualquer interferência. Não tenho dúvida nenhuma de que foi pênalti ontem, a imagem mostra. Então não teria nem motivo para isso acontecer (arbitragem esteja pressionada para o clássico)”, finalizou.

Palmeiras busca o tetracampeonato

Assim, este Palmeiras x São Paulo terminou com a classificação do Verdão que agora encara o Corinthians na final do Paulistão. O time de Abel Ferreira, aliás, vai em busca do tetracampeonato seguido. O jogo de ida da final acontece neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A partida de volta acontece na Neo Química Arena, no dia 27, às 21h35.

