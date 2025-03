CEO afirma que crescimento do Botafogo foi de 210% em três anos de SAF

Thairo Arruda divulgou em carta no site do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo.)

A SAF do Botafogo completa três anos (2022-2025) oficialmente nesta terça-feira (11/3). O CEO Thairo Arruda escreveu um texto no site oficial do clube e exaltou as conquistas do Glorioso no período, dentro e fora de campo, projetando um futuro ainda mais brilhante.

O documento, no site do Botafogo, afirma que o Alvinegro foi o clube que mais cresceu em 2024. O valor de mercado subiu, portanto, em 210% e a instituição está avaliada em R$ 1,85 bilhão pela SportsValue. John Textor, aliás, investiu R$ 400 milhões para assumir a SAF.

Aliás, o executivo destaca o “resgate da autoestima” do Alvinegro. Afinal, o clube foi campeão brasileiro e da Conmebol Libertadores no ano passado.

“Batemos recordes financeiros, esportivos, de marca e, em alguns meses, disputaremos a Super Copa do Mundo de Clubes da FIFA, competição máxima do futebol. Mas nada se compara ao resgate da autoestima de milhões de apaixonados: levamos ao mundo a mensagem de que o Glorioso voltou a ser protagonista. Uma explosão de mídia que nos remete aos tempos de glórias. Sim, o último ano foi histórico em todos os sentidos”, destacou Thairo.

Textor completo do CEO da SAF do Botafogo:

“Hoje completam três anos desde a histórica assinatura de John Textor e Durcesio Mello firmando a transformação do futebol do Botafogo em SAF. Um termo até então pouco conhecido, mas que carregava – para além da esperança de dias melhores – um novo modelo de gestão símbolo de profissionalismo. Desde então, temos buscado promover revoluções todos os dias. Na forma de pensar, gerir, lutar pelos interesses do Clube, desafiar o que precisa melhorar.

A gestão do clube está se tornando referência também por dentro: cresceu em 713% a busca profissional nas vagas disponibilizadas nos processos seletivos. As melhores mentes querem se juntar a esse movimento.

O novo Botafogo tem a ambição de continuar a escrever sua história com muito mais motivos para comemorar. Vamos juntos em busca de um futuro ainda mais promissor. É sempre tempo de Botafogo!

Abaixo destaques desse 2024 especial:

– Campeão da Libertadores de forma inédita;

– Tricampeão Brasileiro;

– Crescimento de 210% de valuation (valor de mercado): o Clube que mais cresceu em 2024 – avaliado em R$ 1,85 bilhão pela SportsValue;

– Recorde histórico 80 mil sócios;

– Maior patrocínio da história (VBet);

– Maior investimento em contratações da história;

– Construção do Núcleo de Saúde e Performance Lifefit, infraestrutura de excelência;

– Criação da rede de escolas de futebol Botafogo Academy;

– Recorde histórico de vendas da camisas oficiais, sendo a Camisa 1 eleita a mais bonita do mundo pela Footy Headlines;

– Nova Iluminação em led do Estádio Nilton Santos;

– Nova experiência de MatchDay (maior média de público, referência para o mercado brasileiro)?;

– Recorde de crescimento na base digital com cerca de 1 milhão de novos inscritos nas redes sociais do Clube;

– Agenda ESG: gestão dos resíduos sólidos no Nilton Santos. Coleta de mais de 2.600 toneladas de material reciclável.

Thairo Arruda

CEO”

