Inter anuncia a contratação de jovem jogador de Gana

O Inter fechou a contratação do jovem ganês Denis Marfo, que chega inicialmente para integrar o sub-20. Aos 19 anos, atua como zagueiro e volante. Dessa maneira, é o segundo jogador do país africano a ser anunciado pelo Colorado. Afinal, há duas semanas, o o clube adquiriu Benjamin Arhin, que já fazia parte do elenco desde 2024.

No ano passado, o gerente de futebol da base do Inter, Luther Alves, foi a Gana acompanhar um torneio organizado por clubes do país e pelos empresários brasileiros Didi Gualberto e Danilo Silva. Na ocasião, o dirigente observou Marfo na competição e acertou a contratação do jogador.

LEIA MAIS: Inter se movimenta nos bastidores para garantir permanência de Vitinho

O Colorado não era o único time interessado no atleta. Ele tinha propostas oficiais do Grêmio e do Betis, da Espanha. Dessa maneira, Marfo chega a Porto Alegre por empréstimo de uma temporada junto ao MSK Zilina Africa FC, de Gana. Caso tenha a intenção de permanecer com o atleta e assinar um vínculo mais duradouro, o Inter terá que pagar R$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos do zagueiro, que é capitão da seleção sub-20 de seu país.

Anteriormente, o Inter contava com o volante Benjamin Arhin, que estava no clube desde 2024 e atuou na Copa SP deste ano. Assim, o Colorado comprou o jovem junto ao Dansoman Wise XI FC, de Gana, por 200 mil euros. O contrato é de três temporadas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.