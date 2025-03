Grêmio vai com força máxima para enfrentar o Athletic; veja os relacionados

Braithwaite deve ser titular no comando do ataque contra o Athletic - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Gremio)

O Grêmio vai com força máxima para o duelo da segunda fase da Copa do Brasil diante do Athletic. Assim, a delegação embarcou em voo fretado na tarde desta terça-feira (11) rumo a São João del Rei, no interior de Minas Gerais, onde ocorrerá o confronto. A partida está marcada para 19h30 (de Brasília).

Havia a expectativa de o técnico Gustavo Quinteros poupar alguns jogadores da viagem. No entanto, a derrota por 2 a 0 para o Inter na primeira partida da decisão do Campeonato Gaúcho e a importância da Copa do Brasil pesaram na decisão.

Dessa forma, permaneceram em Porto Alegre o zagueiro Rodrigo Ely, com uma lesão muscular na coxa esquerda, e o volante Cuéllar. O colombiano tem um edema muscular também na coxa esquerda. Quem também não viajou foi o atacante Aravena, que está em recuperação de uma lesão na coxa direita.

Outro que não poderá atuar diante do Athletic é Edenilson. O meia foi expulso no duelo contra o São Raimundo, em Roraima, pela primeira fase da competição nacional.

Dessa maneira, o Imortal deve ir a campo com a seguinte escalação: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Camilo, Cristian Olivera, Monsalve e Amuzu (Pavón); Braithwaite.

Veja os relacionados do Grêmio para o jogo contra o Athletic

Goleiros: Adriel, Gabriel Grando e Tiago Volpi

Laterais: Igor, João Lucas, João Pedro, Luan Cândido e Lucas Esteves

Zagueiros: Gustavo Martins, Jemerson, Viery e Wagner Leonardo

Volantes: Camilo, Dodi e Villasanti

Meias: Cristaldo, Monsalve e Nathan

Atacantes: Amuzu, André Henrique, Arezo, Braithwaite, Cristian Oliveira e Pavón

