Kelwin, do Fluminense, mantém fama de artilheiro no Brasileirão sub-20

A campanha do Fluminense em busca do bicampeonato do Brasileirão Sub-20 começou com o pé direito de Kelwin. Artilheiro do clube na Copinha, com quatro gols, o centroavante anotou um na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na última segunda-feira (10), na estreia do Brasileirão da categoria, mantendo, assim, a fama de artilheiro.

Ele, que deixou sua marca ainda no primeiro tempo no Estádio Luso-Brasileiro, falou sobre o triunfo na rodada inaugural do torneio.

“Estou muito feliz por estrear com vitória, fazendo meu primeiro gol na competição. A gente vem trabalhando desde a Copinha a pressão alta para abrir o placar o mais rápido possível e deu certo”, disse o Moleque de Xerém, de apenas 18 anos, ao site oficial do clube.

Kelwin, aliás, balançou a rede quatro vezes em cinco confrontos no mais famoso torneio de base do país, em janeiro. Segundo o próprio, o porte físico que lhe rendeu o apelido de Tanque o ajuda a se desvencilhar da marcação e, assim, oferecer perigo ao goleiro.

“Sou aquele centroavante de força, de área, o que me ajuda muito a proteger a bola, girar sobre o marcador, arrancar e deixar os zagueiros para trás”, contou.

Fluminense começa com o pé direito

Com os primeiros três pontos na conta, Kelwin já pensa nos próximos. O jogador não esconde o objetivo inicial do time do técnico Rômulo Rodriguez: devolver o Flu ao mata-mata do campeonato pela primeira vez desde 2020.

“É muito importante começar com o pé direito, a confiança lá em cima, mas temos que trabalhar ainda mais. A gente tem outras finais por aí para, se Deus quiser, chegar ao mata-mata, buscando ser campeão”, declarou.

O próximo adversário do Fluminense é o Internacional. As equipes se enfrentam na outra quarta-feira (19), às 15h (de Brasília), no Estádio Morada dos Quero-Queros, em Alvorada (RS).

