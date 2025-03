Bragantino x São José-RS, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Bragantino recebe os gaúchos do São José nesta terça-feira, 11/3, pela segunda rodada da Copa do Brasil. O duelo será às 21h30 (horário de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista. Na rodada passada, o Bragantino penou para eliminar o Sousa, na Paraíba: 1 a 1, com triunfo nos pênaltis, 5 a 4. Já o Zequinha teve uma vida mais fácil. Fora de casa, em Macapá, no Estádio Zerão, fez 3 a 1 no Oratório. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 20h, com seu tradicional esquenta, trazendo todas as informações mais quentes do mundo da bola e desta partida. Assim que a bola rolar, Ricardo Froede estará na narração.

Ricardo Froede comanda a Jornada Esportiva e também estará na narração. A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Thiago Hugolini nos comentários e David Silva na narração. Não deixe de clicar na arte acima, às 20h (horário de Brasília), para não perder nada deste duelo pela Copa do Brasil.

