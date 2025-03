Botafogo terá semana intensa de treinos até jogo-treino com o Cruzeiro

O Botafogo segue em seu período de treinos após ser eliminado precocemente do Campeonato Carioca. A equipe fará um jogo-treino no próximo sábado (15), às 17h (de Brasília), contra o Cruzeiro, em duelo que não haverá transmissão e nem público. Até lá, a semana é cheia na “intertemporada” com o novo técnico, Renato Paiva, no Espaço Lonier.

Nesta terça-feira (11), o grupo alvinegro treinou em dois períodos, às 9h e 16h30. A maior novidade foi o retorno do zagueiro Bastos, que voltou a fazer atividades com os demais jogadores. No entanto, ele ainda utiliza uma proteção no joelho esquerdo. O defensor está na lista de convocados da seleção de Angola para jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026.

Os atletas só terão folga no domingo, logo após o jogo-treino contra o Cruzeiro. Assim, Renato Paiva terá quatro dias de atividades, três delas no Espaço Lonier e um no estádio Nilton Santos.

Dessa forma, o Glorioso volta a campo para um compromisso oficial no próximo dia 29 de março, contra o Palmeiras, às 16h30 (de Brasília), na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Allianz Parque, casa do Alviverde, em duelo que marcará a abertura da competição, reunindo os dois primeiros colocados da última edição.

Veja a programação do Botafogo nesta semana

Quarta-feira, 12 de março: 9h, no Lonier

Quinta-feira, 13 de março: 9h e 16h30, no Lonier

Sexta-feira, 14 de março: 15h, no Nilton Santos

Sábado, 15 de março: jogo-treino contra o Cruzeiro, às 17h, no Nilton Santos

Domingo, 16 de março: folga

