Brasiliense recebe o Goiás para primeiro jogo da semifinal da Copa Verde

A equipe do Brasiliense enfrentará nesta quarta-feira (12/3), o Goiás pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde. O primeiro confronto será no Estádio Serejão, às 20h. O clube candango espera casa cheia. Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital e serão disponibilizados copos do jogo personalizados para os torcedores que chegarem ao estádio com a camisa do Brasiliense ou amarela.

A última vez que os clubes se enfrentaram foi exatamente na Copa Verde, na edição de 2023. Na ocasião, o Goiás eliminou o Brasiliense nas quartas de final, após vencer por 1x0 o primeiro jogo em casa. Na volta, o Jacaré foi o mandante da partida e, mesmo o time Esmeraldino ficando com um a menos desde os sete minutos do segundo tempo, a equipe do DF não conseguiu reverter o placar.

Ao todo, são 10 embates entre Brasiliense e Goiás, o retrospecto é positivo para o time goiano. São 5 vitórias para o time goiano, quatro empates e apenas uma vitória para o Brasiliense. Com campanhas semelhantes, o alviverde tem 100% de aproveitamento na competição e chega invicto até aqui, deixando para trás o Rio Branco e o União Rondonópolis. Já o Brasiliense, possui uma vitória e dois empates. O Jacaré eliminou o rival Capital na disputa por pênaltis, e o time do Vila Nova na última fase.

A boa colocação de ambas as equipes no ranking da CBF as colocaram na disputa nas oitavas de final. Tanto o Brasiliense, quanto o Goiás, levantaram apenas uma vez a taça da Copa Verde. Em 2021, o esquadrão amarelo foi o segundo time do DF a conquistar um título na competição. Nos pênaltis, eliminou o Remo e carimbou a vitória. O time Esmeraldino foi o dono da temporada de 2023, venceu o Paysandu no jogo de ida por 2x0, e o de volta, por 2x1, comemorando em casa o título inédito.

Programe-se:

Copa Verde - Semifinal

Brasiliense x Goiás - jogo de ida

Data e horário: 12/2 (quarta-feira), às 20h.



Local: Estádio Serejão, Taguatinga.

Ingressos: R$5,00 (meia entrada comprando a cadeira) e R$25,0 (meia entrada arquibancada)