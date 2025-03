Athletic x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Athletic se enfrentam, nesta quarta-feira (12), pela segunda rodada da Copa do Brasil, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei, no interior de Minas Gerais. As duas equipes estão em fases decisivas de seus respectivos campeonatos estaduais, porém o mais provável é que utilizem força máxima.

O vencedor do confronto garante classificação para a terceira etapa do torneio mata-mata. Em caso de empate no tempo regulamentar, aliás, a vaga será definida em disputa de pênaltis.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do Amazon Prime no sistema pay-per-view.

Como chega o Athletic

O Esquadrão de Aço venceu o Uberlândia no jogo de ida da final da Copa Inconfidência, no último final de semana. Na ocasião, o técnico Roger Silva usou uma equipe alternativa. Ou seja, seus jogadores titulares apresentam as melhores condições físicas para esse confronto decisivo. Há vagas em aberto no setor criativo e no ataque. Amorim concorre com Wallisson pela chance de ser titular no meio de campo, bem como Alason Carioca com Mateus Gonçalves no setor ofensivo.

Como chega o Grêmio

O Imortal saiu em desvantagem para seu arquirrival na decisão do Campeonato Gaúcho, já que sofreu uma derrota por 2 a 0, na Arena, no último sábado (08). Por conta disso, inicialmente havia a possibilidade de o Imortal poupar suas principais peças para o duelo com o Athletic. A intenção seria evitar o desgaste físico, o consequente cansaço, além de buscar reverter a situação no segundo Gre-Nal da final do Estadual.

Apesar disso, a tendência é que Quinteros utilize seus titulares. Há dúvidas no meio de campo, pois Camilo e Dodi disputam uma vaga no setor, já no ataque Amuzu pode voltar aos 11 iniciais no lugar de Pavón. O belga recuperou-se de incômodos musculares nas costas, mas há uma dúvida, pois, ainda não retomou as melhores condições físicas. Caso ele não esteja apto, Cristaldo é a alternativa. Se a escolha for pelo camisa 10 do Grêmio, Monsalve passaria a atuar pelo lado esquerdo. Por outro lado, se Quinteros preferir o volante, Cristian Olivera mudaria de lado e seria o ponta-esquerda.

ATHLETIC X GRÊMIO

2ª fase da Copa do Brasil

Data e horário: 12/03/2025 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei (MG)

ATHLETIC: Diego; Wesley Gasolina, Sidimar, Edson e Yuri; Diego Fumaça, Amorim (Wallisson), David Braga; Welinton Torrão, Alason Carioca (Mateus Gonçalves) e Lincoln. Técnico: Roger Silva.

GRÊMIO: Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo e Pavón (Amuzu); Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros

Árbitro: Matheus Candançan (SP)

Assistentes: Neuza Back (SP) e Rafael Souza (SP)

VAR: –

