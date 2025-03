Fluminense x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

É hora da final do Campeonato Carioca! Fluminense e Flamengo iniciam a disputa pelo título estadual nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Os dois times dominam as conquistas e finais desde 2020. Nos últimos seis anos, este é o quinto Fla-Flu que definirá o título do estadual do Rio de Janeiro. Diferente das semifinais, os clubes não terão vantagem de rersultados iguais.

As equipes também são os dois maiores campeões do Carioca. O Flamengo acumula 38 conquistas, enquanto o Flu soma 33 troféus. É mais uma oportunidade para o Tricolor se encurtar a distância para os Rubro-Negros.

Onde assistir

Fluminense x Flamengo, partida de ida da final do Carioca, terá transmissão ao vivo da Globo e Band (TV Aberta), Goat (YouTube), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fluminense

Depois de um início irregular, com um time repleto de jovens, o Fluminense reagiu no Carioca e garantiu a classificação para a semifinal. Diante do Volta Redonda, os comandados do técnico Mano Menezes golearam por 4 a 0, no Maracanã, e administraram a vaga no Raulino de Oliveira.

Agora, reencontram o Flamengo em mais uma decisão e tentam coroar a boa fase com o título. Assim, a tendência é que Thiago Silva seja novamente titular, visto que está recuperado de uma lesão no calcanhar direito. Otávio, por sua vez, conquistou seu espaço entre os onze e tem tido um início promissor no Tricolor.

Por outro lado, Paulo Henrique Ganso segue de fora e busca o recondicionamento físico após ficar longe dos gramados por causa de uma leve miocardite. Lima, por sua vez, se recupera de um incômodo na panturrilha esquerda, enquanto Manoel sofre com um desconforto no pé direito.

Como chega o Flamengo

A equipe comandada por Filipe Luís chegou à decisão sem conhecer o que é derrota, pelo menos por enquanto. Em nove jogos da equipe principal, o Rubro-Negro conseguiu oito vitórias e apenas um empate sem gols, justamente contra o Fluminense. Além disso, o Tricolor é uma “pedra no sapato” do jovem técnico, pois desde que assumiu o clube perdeu somente para o Flu, ainda pelo Brasileirão do ano passado.

Por outro lado, para chegar na final, o Flamengo voltou a superar o Vasco. Na semifinal, com o placar agregado de 3 a 1 (vitória por 1 a 0 no primeiro jogo e triunfo por 2 a 1 no segundo). O time rubro-negro tem ampla vantagem sobre o Cruz-Maltino nos clássicos, com 19 vitórias rubro-negras e apenas duas do rival.

Com relação ao time, Bruno Henrique é desfalque certo por uma lesão na coxa direita. Ele também corre risco de ficar fora na partida de volta no fim de semana. Por outro lado, Danilo tem grande chance de voltar para o clássico. Michael e Cebolinha, entretanto, já fazem trabalho no campo, mas não vão para o jogo.

FLUMINENSE x FLAMENGO

Final do Campeonato Carioca (Jogo de ida)

Data-Hora: 12/3/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Globo, Band, Goat, Sportv e Premiere

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio (Freytes) e Fuentes; Otávio, Martinelli e Jhon Arias; Serna, Cano e Canobbio. Técnico: Mano Menezes.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Juninho e Plata. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Gustavo Mota Correia

VAR: Jorge Fernando Rabello

