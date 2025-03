Corinthians x Barcelona-EQU: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians terá uma missão bastante complicada nesta quarta-feira (12). Afinal, encara o Barcelona-EQU às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase prévia da Libertadores. A equipe equatoriana venceu o jogo de ida por 3 a 0 e tem larga vantagem. Assim, o Alvinegro precisa vencer por três gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis ou quatro de frente para avançar direto à fase de grupos da competição continental.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, ESPN e Disney+.

Como chega o Corinthians

Para esse jogo o técnico Ramón Díaz irá promover pelo menos uma mudança na escalação alvinegra. Afinal, o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, que foi titular na semifinal do Paulistão, não foi inscrito na Libertadores. Assim, Matheus Bidu aparece como o favorito para ficar com a vaga dele. Contudo, precisando vencer pelo menos por três gols, o treinador pode fazer outras alterações. Assim, a formação com quatro meias pode ser desfeita e um dos volantes deve sair para a entrada de mais um atacante.

Talles Magno e Romero brigam por um lugar entre os 11 iniciais. Por fim, Yuri Alberto sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, mas não teve lesão diagnosticada e deve ser titular.

Como chega o Barcelona-EQU

Já o clube equatoriano está completamente focado na partida na Neo Química Arena. Afinal, o técnico Segundo Castillo, que chamou atenção pelo estilo no primeiro jogo, poupou cinco titulares no duelo de fim de semana pelo Campeonato Equatoriano. Por conta disso, a equipe sofreu uma goleada por 4 a 0 para o Independiente Del Valle no seu estádio, perdendo pela primeira vez no torneio.

Além disso, o treinador ganhou uma preocupação. Isso porque Alex Rangel sofreu uma contratura na posterior e pode ficar fora da partida desta quarta. Em contrapartida, Mario Pineida volta ao time titular, após cumprir suspensão na ida.

CORINTHIANS X BARCELONA-EQU

Jogo de volta da terceira fase prévia da Libertadores

Data e horário: 12/3/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez, Carillo, Raniele e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

BARCELONA-EQU: Contreras; Bryan Carabalí, Jhonnier Chala (Alex Rangel), Xavier Arreaga e Mario Pineida; Arroyo, Leonai Souza e Joaquín Valiente; Brian Oyola, Janner Corozo e Octavio Rivero. Técnico: Segundo Castillo.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.