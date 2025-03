Presidente da CBF recebe presidentes de clubes da Libra

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, recebeu na tarde desta terça-feira (11) os presidentes da Liga do Futebol Brasileiro (Libra), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O encontro reuniu mandatários de alguns clubes filiados, que disputarão a Série A, Série B e Série C em 2025. No mês passado, representantes da LFU (Liga Forte União) se reuniram na CBF.

Todos os clubes da elite do futebol brasileiro que fazem parte da liga estiveram representados. Participaram da reunião dirigentes do Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo, Atlético-MG, Bahia, Bragantino e Vitória, além de Remo, Guarani e Volta Redonda.

O encontro durou cerca de duas horas e serviu para fortalecer o diálogo dos clubes com a entidade. O presidente do São Paulo, Júlio Cazares, reforçou a intenção em deixar o futebol cada vez mais forte, oxigenando a relação.

“O diálogo com a CBF é fundamental. Oxigena as divergências, as posições. Todo mundo quer uma indústria de futebol cada vez mais forte. A CBF é a casa do futebol e é um prazer voltar aqui para conversar com o presidente Ednaldo”, afirmou.

O encontro aconteceu dois dias antes do conselho técnico do Campeonato Brasileiro Série A. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, destacou os pontos que a liga deseja trazer para o conselho e que vários assuntos estiveram na pauta da reunião.

“Foi só uma visita de cortesia do pessoal da Libra ao presidente Ednaldo. Falamos um pouquinho sobre os pontos que a gente gostaria de endereçar amanhã. Muita gente, muitos assuntos na mesa, muitos interesses no futebol brasileiro, buscando uma evolução todos os dias”, ressaltou Bap.

