Ceará x Confiança: onde assistir, escalações e arbitragem

O Ceará vai receber o Confiança nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela segunda fase da Copa do Brasil 2025. O Vozão derrotou o Sergipe por 2 a 0 na fase inicial, enquanto o Gigante Azulino eliminou o Parnahyba em goleada de 5 a 0. As equipes, aliás, já se enfrentaram na temporada. Pela terceira rodada da Copa do Nordeste, em fevereiro, empataram em 1 a 1.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV (canal fechado) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Ceará

O Vozão chega para o duelo após eliminar o Maracanã no Campeonato Cearense, com um placar agregado de 7 a 0, na semifinal do torneio. Assim, vai disputar a decisão do Estadual contra o Fortaleza. Em ótima fase, aliás, a equipe vive a expectativa de disputar o Brasileirão Séria A nesta temporada.

Para o duelo, Léo Condé não contará com alguns jogadores. O goleiro Keiller e o lateral-direito Rafael Ramos estão em fase de transição, enquanto o volante Richardson se recupera de uma fascite plantar. O atacante Bruno Tubarão, que segue em fisioterapia, e Pedro Henrique, com lesão no ligamento colateral medial do joelho, também desfalcam a equipe. Por outro lado, Recalde retorna após ser poupado no último jogo.

Como chega o Confiança

O Trovão Azul vive fase ruim, afinal, sofreu rebaixamento na Série B na última temporada e vai disputar a Terceira Divisão em 2025. Presente na semifinal do Sergipano, a equipe abriu vantagem no jogo de ida após vencer o Falcon por 2 a 1, mesmo fora de casa. Agora, quer seguir no caminho das vitórias para tentar avançar, também, no torneio nacional.

Para o duelo, o técnico Waguinho Dias tem o meia Guilherme Teixeira, que operou o tornozelo direito, no departamento médico. Por outro lado, Neto Oliveira viajou com o time e, então, retorna à equipe. Aliás, também há a possibilidade de Matheus Blade entrar como titular pela primeira vez.

CEARÁ X CONFIANÇA

Copa do Brasil – Segunda fase

Data: Quarta-feira, 12/03/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Fortaleza (CE)

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço e Lucas Mugni; Aylon, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

CONFIANÇA: Rafael Mariano, Valdir Júnior, Maicon, Eduardo Moura, Airton; Fábio, Luiz Otávio, André Lima; Ronald Camarão, Brayner Camilo, Rodriguinho. Técnico: Waguinho Dias

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Douglas Pagung

VAR: –

