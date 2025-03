Atacante do Santos perde gol inacreditável na Copa do Brasil Sub-17

Um lance curioso marcou a goleada do Santos contra o Juventude na abertura da Copa do Brasil Sub-17, em partida realizada no CT Rei Pelé. Aos 19′, quando o Peixe perdia para o clube gaúcho por 1 a 0, o atacante Davi Santos teve a chance do empate, mas acabou desperdiçando uma oportunidade inacreditável.

Após boa jogada de Benício, que cruzou na área, a bola ficou limpa para o atacante na pequena área, que acabou pegando errado na bola e mandou por cima da meta. Depois da chance desperdiçada, Davi Santos deu a volta por cima e ajudou na virada e goleada santista.

No gol de empate, conseguiu apertar o goleiro Pedro Cidral e dar assistência para Vinicius Fabri marcar. O atacante ainda marcou o gol da virada, deu a assistência para o terceiro e fechou o marcador em 7 a 1. Na próxima fase, o Santos encara o Internacional, que eliminou a Chapecoense.

