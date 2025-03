Garro não treina e pode ser desfalque em jogo decisivo da Libertadores

O Corinthians encerrou a preparação para o duelo decisivo contra o Barcelona-EQU, pela Copa Libertadores. No último treino, realizado nesta terça-feira (11), o treinador Ramón Díaz não contou com o meia Rodrigo Garro, que pode ser um desfalque contra os equatorianos.

O argentino já lida com dores no joelho há alguns meses. No começo da temporada, Garro ficou afastado dos primeiros jogos e chegou a ficar no banco no confronto contra o Mirassol, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Após a vitória contra o Santos, onde marcou o gol da classificação, o meia falou sobre a sua situação.

“A dor existe. Meu joelho ainda tem dor. Estou fazendo todo o possível para estar 100%, não perder jogos, estar disponível, ajudar o clube. Mas, infelizmente, a dor ainda está. Estou me ocupando disso, tentando tirar a dor e voltar a estar 100%, é o que querem todos e que eu quero” afirmou.

A possível ausência de Garro abriria um grande espaço no meio-campo do Corinthians. Igor Coronado, reserva imediato, está com uma lesão na coxa e é desfalque garantido.

O Alvinegro terá missão complicada na Neo Química Arena. Após perder por 3 a 0 no jogo de ida, o Timão precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Caso vença por quatro gols ou mais, avança de forma direta para a fase de grupos da Libertadores.

