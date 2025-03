Presidente da FPF se desculpa após “culpar” Rafael por polêmica do pênalti

A polêmica do pênalti marcado para o Palmeiras, na semifinal contra o São Paulo, ainda segue acesa nesta terça-feira (11). Em um evento para promover a decisão do estadual, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, declarou que o goleiro Rafael poderia ter agido de forma diferente e evitado o lance.

“É um lance extremamente no limite. Para onde você decidisse alguém ia ficar em desagrado. A arbitragem tem que passar despercebida e estava sendo assim. Mas acontece um lance, o Rafael vai sair jogando, não saiu bem e aconteceu. Olha quantos atores estão nessa dificuldade que estamos falando hoje. Se ele chuta para a frente, não acontece nada”, declarou o dirigente.

No lance, Rafael optou por sair jogando com Arboleda, mas acabou tocando para Vitor Roque. O atacante palmeirense tentou o drible e caiu após um contato com o equatoriano. O árbitro marcou pênalti, revisado pelo VAR, para protesto dos tricolores.

Após a repercussão negativa, Bastos entrou em contato com Rafael para pedir desculpas. Por meio do Instagram, a FPF informou que o presidente conversou com o goleiro e que o mandatário não queria ligar o atleta à polêmica.

“Conversei com o Rafael por telefone e me desculpei pelo comentário infeliz ao citá-lo. Quero esclarecer que em nenhum momento quis atrelar a polêmica de arbitragem ao goleiro Rafael, a quem admiro e respeito muito o trabalho”, ressaltou.

