Saiba como a estreia de Vitor Roque no Palmeiras repercutiu na imprensa da Espanha

A estreia de Vitor Roque pelo Palmeiras repercutiu intensamente na imprensa da Espanha. Afinal, o atacante, titular na semifinal do Campeonato Paulista, foi o protagonista do lance polêmico que decidiu a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo e a classificação alviverde para a decisão do Estadual. A marcação do pênalti, contudo, resultou em grande contestação à atuação do árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

“Vitor Roque estreia com escândalo”, iniciou o jornal ‘AS’ sobre a partida no Allianz Parque, destacando que o atacante ex-Betis e Barcelona “já faz a diferença no Palmeiras”.

“Teve uma estreia dos sonhos pelo time paulista e decidiu a partida ao inventar o pênalti que decidiu a semifinal do torneio estadual contra o São Paulo. Uma ação cheia de polêmica porque o atacante exagerou ao máximo o contato e a queda, e o árbitro indicou a penalidade máxima que Raphael Veiga converteu”, seguiu o veículo em sua reportagem.

Já o diário ‘Sport’, de Barcelona, definiu como “sem brilho” a primeira aparição do atacante em sua volta ao futebol brasileiro.

“Vitor Roque teve uma estreia sem brilho. Foi contratado para ser titular, mas em sua primeira atuação com a camisa verde teve papel secundário. Era, portanto, um coadjuvante”, analisou o jornal da Catalunha.

O ‘Marca’, da capital espanhola, também adotou o tom polêmico na jogada que envolveu Vitor Roque e Arboleda. Além disso, fez uso de ironia para se referir à ida do jogador palmeirense ao chão:

“Estrela de natação”, manchetou o jornal de Madri.

Especialistas de arbitragem no Brasil cravaram que a marcação do pênalti foi um erro por parte da arbitragem.

