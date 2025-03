Corinthians e Palmeiras se unem para retorno de jogadores da Data Fifa

Com a definição da final do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras já começaram a se preparar para o duelo decisivo, no dia 27 de março. A disputa pelo título será interrompida para a realização da Data Fifa e os clubes já se articulam para atuarem juntos no retorno dos seus jogadores.

A ideia é que os rivais atuem em conjunto para agilizar o retorno dos convocados, a fim de que os times estejam completos para a decisão. A Data Fifa terminará no dia 25, dois dias antes da decisão.

No momento, o Timão tem Carrillo e Martínez convocados, por Peru e Venezuela, respectivamente. Já o Palmeiras teve apenas Estêvão. Entretanto, há a expectativa de que Gustavo Gómez (Paraguai), Emiliano Martínez, Piquerez (Uruguai) e Richard Rios (Colômbia) sejam chamados pelo alviverde. Já o Corinthians pode ter Félix Torres (Equador), Romero (Paraguai) e Depay (Holanda) atuando por suas seleções.

A logística ainda não está fechada, mas a tendência é que uma aeronave seja fretada para o transporte dos jogadores. Nas Eliminatórias Sul-Americanas, a partida entre Colômbia e Paraguai pode contar com atletas dos dois clubes.

Dirigentes aprovam ideia

A parceria na Data Fifa é aprovada por ambos os lados. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, ressaltou que a iniciativa é inédita entre os clubes e que a rivalidade deve ficar apenas dentro de campo, sendo de bom nível nos bastidores.

“Acho que está acontecendo uma coisa inédita entre o Corinthians e o Palmeiras. Uma logística boa para os dois clubes, uma parceria muito boa, que eu acho que é isso com o futebol, a rivalidade lá dentro de campo. Quanto mais a gente nos bastidores puder se organizar para que a gente tenha uma condição, melhor. A gente quer entender algumas situações, mas está caminhando para um desfecho bem legal”, declarou.

Já o vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosio, reforçou a parceria entre os clubes. O dirigente alviverde também revelou que o planejamento é para que os atletas que atuem na partida em Barranquilla retornem juntos.

“Acho que isso é algo muito legal, tanto Corinthians e Palmeiras fazendo algo em conjunto. Estudamos esse retorno, temos um jogo de Colômbia e Paraguai que tem jogadores dos dois times e pensamos em fazer um fretamento único para trazê-los juntos. Isso mostra um futebol junto, clubes pensando juntos em prol do futebol. Ajuda e agrega muito”, destacou.

