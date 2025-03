Nome forte da Globo pede demissão e assina com a Cazé TV

Bárbara Coelho está no time da CazéTV - (crédito: Foto: Divulgação / Tv Globo)

A jornalista Bárbara Coelho pediu demissão da Globo nesta terça-feira (11), após 13 anos na emissora. Ela está a caminho da Cazé TV, onde irá reforçar a equipe das transmissões do Campeonato Brasileiro.

A informação foi inicialmente dada pelo jornalista Gabriel Vaquer. Bárbara se desligou da Globo nesta terça-feira e tem o desejo também de investir em projetos pessoais.

A negociação entre Cazé e Bárbara começou em fevereiro. Nos bastidores, o clima já indicava que a apresentadora estava prestes a deixar a emissora. A Globo tentou, mas não conseguiu reverter a decisão da profissional.

Bárbara chegou à Globo em 2013 e iniciou sua trajetória como apresentadora do “Tá na Área”. Em 2018, teve sua primeira oportunidade na TV aberta ao comandar o “Central da Copa”, ao lado de Tiago Leifert e Caio Ribeiro. Em dezembro do mesmo ano, assumiu o “Esporte Espetacular”, no lugar de Fernanda Gentil.

