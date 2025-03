São Paulo ameaça boicotar Campeonato Paulista e pede exclusão de árbitro

O São Paulo encaminhou um ofício à Federação Paulista de Futebol nesta terça-feira (11), como sinal de protesto a eliminação do clube no Paulsitão. O Tricolor reclama do pênalti marcado a favor do Palmeiras. No lance, saiu o único gol da partida e que tirou o clube da decisão do torneio.

No documento, o São Paulo pede a exclusão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza do quatro de árbitros da entidade. O Tricolor também promete analisar qual atenção dará para a competição no próximo ano. Existe a possibilidade do clube disputar o Campeonato Paulista sem sua força máxima.

O clube protestou muito com a postura da arbitragem e do VAR no clássico. Além disso, o São Paulo não gostou da declaração do presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, que disse que o goleiro Rafael podia ter evitado a polêmica se chutasse a bola para frente. Para a diretoria, a federação se omitiu com relação aos fatos da semifinal.

O Tricolor também recordou que o árbitro havia sido afastado pela CBF após um lance semelhante na partida entre Vitória e Fluminense, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Na ocasião, Souza ficou afastado por quatro rodadas dos gramados.

