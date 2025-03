Valor da dívida do Atlético por Deyverson aumenta, e Cuiabá analisa cenários

A transferência de Deyverson do Cuiabá para o Atlético-MG, realizada na janela do meio do ano passado, ainda não teve o pagamento efetuado pelo Alvinegro. O Dourado, então, atualizou o valor da dívida, que já chega a aproximadamente R$ 4,6 milhões

Assim, o clube mato-grossense já levou o caso à CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas). Além disso, o Cuiabá acompanha de perto as conversas sobre uma possível ida do atacante para o Fortaleza.

Em entrevista para o portal “ge”, Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, comentou sobre a dívida do Atlético por Deyverson. Segundo o dirigente, o Dourado está aberto ao parcelamento e só quer que a situação se resolva.

“O Atlético até nos procurou depois para pagar a parcela que tinha vencido, e eu não aceitei receber parcial, queria receber o total. A CNRD é um órgão criado para facilitar a vida dos clubes, ela não facilita, ela demora, é lenta. Favorece quem deve. Eu acho assim, vender um jogador que não pagou é bem engraçado”, disse.

“Pode ser, eu estou acessível ao parcelamento, desde que esteja concluído. Agora, a gente nunca teve nenhuma proposta oficial depois. Não teve conversa. Estou disponível para conversar”, comentou Cristiano.

O atacante se tornou alvo do Fortaleza nos últimos dias. Assim, o Atlético deve receber uma proposta oficial nos próximos dias. Portanto, o Cuiabá monitora a situação. Mas ainda de acordo com o “ge”, as negociações só devem avançar após a final do Campeonato Mineiro.

“Eu acho que se o Atlético realmente vender o jogador, espero que eles nos procurem para pagar um jogador que eles nem pagaram”, opinou Cristiano Dresch.

