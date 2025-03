Santos x Botafogo, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Vai começar o Campeonato Brasileiro Sub-20 para Santos e Botafogo. Na tarde desta quarta-feira (12), os alvinegros se enfrentam no CT Rei Pelé, na cidade paulista, às 15h, em duelo válido pela primeira rodada do torneio.

Os dois clubes começam a temporada com o peso de eliminações precoces na Copinha. O Peixe caiu na terceira fase, nos pênaltis, para a Ferroviária-SP. Já o Fogão chegou até as oitavas de final, mas acabou sendo eliminado pelo Criciúma.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal fechado SporTV e também pelos canais no YouTube dos dois clubes.

Como chega o Santos

Para a estreia no torneio, o Peixe contará com alguns atletas que chegaram a integrar o elenco profissional no Campeonato Paulista. Entre eles estão o zagueiro Vinicius Lira, titular em algumas partidas, e os atacantes Mateus Xavier e Juninho, este filho do ex-jogador Robinho. Outro destaque é Gabriel Simples, um dos principais nomes do Santos na Copinha.

Como chega o Botafogo

A principal novidade do Glorioso para o torneio está no banco de reserva. Rodrigo Bellão, que estava no Athletico até a última temporada, chegou ao Alvinegro para comandar o Sub-17 e acabou promovido após a demissão de Carlos Leiria, na última semana. O Botafogo também conta com reforços, como o zagueiro uruguaio Matías Benech, que veio do Montevideo Wanderers.

Santos x Botafogo

Brasileirão Sub-20 – Primeira rodada

Data: Quarta-feira, 12/03/2025, às 15h (de Brasília)

Local: CT Rei Pelé, em Santos (SP)

Santos: João Victor; Diego Henrique, Vinícius Lira, Mina e André Klaus; Gustavo Pereira, Gabriel Pereira e Gabriel Simples; Mateus Xavier, Rafael Freitas e Juninho. Técnico: Leandro Zago

Botafogo: Luiz Fabiano; Paulo Gustavo, João Silva, Marquinhos e Charles Júnior; Gabriel Justino, Bernardo, Kaio Santos e Caio Valle; Lucyo e Welinton. Técnico: Rodrigo Bellão

Árbitro: Marcelo Gomes Freitas Rezende

Assistentes:Gabriel Henrique Meira Bispo e Bruno Silva de Jesus

