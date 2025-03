Líder de participação em gols, Luiz Araújo pode ser arma do Flamengo em decisão

“O Fla-Flu surgiu quarenta minutos antes do nada.” Foi com estas simples palavras, mas de grande peso, que o poeta Nelson Rodrigues, de alguma forma, tentou mensurar a importância do clássico entre Flamengo e Fluminense. As equipes iniciam, nesta quarta-feira (12), às 21h30, o duelo pela conquista do Campeonato Carioca de 2025.

Um jogador que pode encaxiar perfeitamente no clássico é o atacante Luiz Araújo. No último sábado (08), o camisa 7 balançou as redes e sacramentou a classificação do Rubro-Negro à final do Campeonato Carioca. Além disso, o atacante é o líder em participações em gols do Fla nesta temporada.

Além do gol contra o Vasco pela semifinal, Luiz Araújo também marcou nas goleadas de 5 a 0 do Rubro-Negro sobre Portuguesa-RJ e Maricá e na vitória sobre o Botafogo, por 3 a 1, pela Supercopa Rei. As duas assistências ocorreram no triunfo de 2 a 0 diante do Sampaio Corrêa, pelo Estadual.

Até então, Luiz Araújo entrou em campo pelo Flamengo nesta temporada em nove jogos, sendo que começou entre os 11 iniciais em três oportunidades. Desse modo, ele soma quatro gols e duas assistências, ou seja, contribuiu com seis participações em gols para o Rubro-Negro. Sem a presença de Bruno Henrique, o camisa 7 tende a aproveitar a oportunidade nesta quarta-feira. Além disso, pode se “sobressair” sobre Arrascaeta, que ainda não conseguiu engrenar na temporada.

A tendência é de que Gonzalo Plata caia mais por dentro, exercendo a função que seria de Bruno Henrique. Do outro lado, o camisa 7 pode explorar sua velocidade para atrapalhar a zaga tricolor, que terá Thiago Silva à disposição. Essa é a opção com mais aderência entre os torcedores e tende a ser escolhida por Filipe Luís.

Luiz Araújo em alta no Flamengo

Elogiado na equipe rubro-negra, Luiz Araújo chama a atenção em 2025. Ajudando em várias posições diferentes no setor ofensivo, o atacante aparece como uma importante peça no esquema tático, sendo utilizado com frequência por Filipe Luís.

