Cano reencontra maior vítima na luta pelo título do Carioca pelo Fluminense

Cano tem tido um ótimo início de temporada com a camisa do Fluminense - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Ídolo do Fluminense, Germán Cano reencontrou o bom futebol e o caminho dos gols neste início de temporada. Assim, o argentino superou os problemas físicos de 2024 e é uma das principais esperanças de gols do time na decisão do Carioca, novamente contra o Flamengo. O primeiro jogo acontece nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Ao balançar a rede 10 vezes em doze partidas, o atacante demonstra que pode repetir 2022 e 2023, quando chegou à marca de 40 gols e contribuiu para que o Tricolor conquistasse o título inédito da Libertadores. Ele foi artilheiro, protagonista e Rei da América, sendo alçado à categoria de ídolo.

O argentino, inclusive, acaba de alcançar a marca de 101 tentos com a camisa do clube carioca. Os feitos são inúmeros, com 102 vitórias, 35 empates e 48 derrotas, com um enorme poder de definição dentro da área.

Reencontro com a vítima rubro-negra

Cano terá pela frente sua maior vitima, o rival rubro-negro. Ao todo, ele já marcou 7 gols, sendo cinco deles em jogos que valiam títulos (finais do Estadual de 2022 e 2023). Ele também luta pela artilharia solo do Carioca, visto que soma 6 gols ao lado de Vegetti, do Vasco, e Max, do Sampaio Corrêa. Ele pode deixar Fred para trás e ser o único na história do clube a acumular cinco artilharias.

Além disso, o Fluminense está invicto há 9 partidas e subiu de produção. O time avançou à final e também está na terceira fase da Copa do Brasil, assim como foi o único a derrotar (2 a 0) o Flamengo de Filipe Luís. O duelo aconteceu no segundo turno do Brasileirão de 2024. Os times se enfrentaram neste Estadual e ficaram no 0 a 0.

Para balançar a rede, o atacante terá ao lado seu maior garçom: Jhon Arias. A dupla “Canarias”, que entrou de vez no coração dos tricolores, voltou a esbanjar sintonia e tem o acréscimo de Canobbio. O uruguaio entrou muito bem entre os titulares e também é outra arma ofensiva.

Maiores vítimas de Germán Cano pelo Fluminense

1 – 7 – Flamengo

2 – 5 – Olimpia (PAR), Volta Redonda e Portuguesa-RJ

3 – 4 – Audax, Corinthians, Fortaleza, Internacional, São Paulo e Vasco

4 – 3 – Athletico-PR, Atlético-MG, Bangu, Cruzeiro, Goiás, Oriente Petrolero (BOL), River Plate (ARG) e Sporting Cristal (PER)

5 – 2 – América-MG, Caxias, Águia de Marabá, Avaí, Botafogo, Ceará, Red Bull Bragantino, Santos e Vila Nova

6 – 1 – Atlético-GO, Bahia, Nova Iguaçu, Boca Juniors (ARG), Colo-Colo (CHI), Coritiba, Cuiabá, Grêmio, Juventude, Millonarios (COL), Palmeiras, Paysandu e Sampaio Corrêa-RJ;