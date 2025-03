Fla-Flu de 2025 será um tira-teima de finais entre os rivais cariocas; entenda

Os rivais Fluminense e Flamengo iniciam, nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), a decisão do Campeonato Carioca, no Maracanã. Ao longo da história desse clássico lendário, existe uma igualdade entre as equipes em finais desta competição. Afinal, são quatro títulos para cada lado, fazendo com que o duelo de 2025 torna-se um tira-teima. A informação é do portal “ge”.

Em mais de 100 anos de disputa, o Estadual do Rio de Janeiro teve diferentes formatos. Eles, então, passam pelos pontos corridos, quadrangular final, triangular final e turno e returno.

Durante a semana, essa dúvida chamou a atenção. Até porque, de um lado, o Tricolor considera que o Fla-Flu decidiu o título Carioca em 16 oportunidades, com 10 títulos a seis. Já do outro, o Rubro-Negro alega que foram apenas 13, com um 7 a 6 para o rival.

No entanto, o Fluminense foi campeão em final direta contra o Flamengo em quatro oportunidades: 1936, 1973, 2022 e 2023. Nas conquistas de 1919, 1941 e 1969, a disputa foi por pontos corridos, com o jogo se transformando em decisivo.

Além disso, em 1983 e 1984, houve um triangular final. No célebre gol de barriga de Renato Gaúcho, em 1995, não era uma final propriamente dita, mas sim o último jogo do octogonal final.

Nos títulos do Flamengo, finais diretas foram em 1991, 2017, 2020 e 2021. Isso porque em 1963 houve a disputa de pontos corridos, enquanto em 1972, a disputa acarretou um triangular final.

