Corinthians x Cruzeiro (feminino): onde assistir e escalações

Corinthians e Cruzeiro medem forças nesta quarta-feira (12/3), às 19h, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, em duelo pela válido pela semifinal da Supercopa Feminina. As Brabas chegam nesta fase após passar pelo Grêmio, enquanto as Cabulosas eliminaram o Bahia. Quem vencer pega São Paulo ou Flamengo na final da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV

Como chega o Corinthians

O Corinthians defende o título e busca o tetracampeonato da Supercopa. Aliás, a equipe abriu a competição vencendo o Grêmio por 3 a 0, com dois gols da estreante Andressa Alves e uma de Vic Albuquerque. Contudo, o técnico Lucas Piccinato deve promover mudanças na equipe titular, mas por escolhas técnicas. Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Andressa Alves, que começaram o jogo contra o Grêmio como reservas, devem começar atuando. Mas outras atletas que apresentaram desgaste muscular devem ser preservadas ao menos no início da partida.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro tenta alcançar a segunda final de Supercopa da história, após perder para o Corinthians no ano passado. Assim, as Cabulosas venceram o Bahia por 1 a 0, nas quartas de final, com gol de Letícia Ferreira. Com a experiência de enfrentar o elenco do Timão em uma final e montar o esquema para neutralizar a rápida equipe adversária, o técnico Jonas Urias deve promover mudanças pensando no setor defensivo. Além disso, o time conta com a experiência da Isabela, que estava nas Brabas na temporada passada. Além disso, a Raposa teve um dia a mais de preparação do que a adversária e aposta no aspecto físico.

CORINTHIANS X CRUZEIRO

Supercopa Feminina do Brasil – Semifinal

Data e horário: 12/3/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

CORINTHIANS: Lelê; Mariza, Letícia Teles e Thais Ferreira (Thaís Regina); Letícia Santos, Dayana Rodríguez, Duda Sampaio (Gabi Zanotti), Vic Albuquerque e Tamires; Andressa Alves e Ariel Godoi. Técnico: Lucas Piccinato

CRUZEIRO: Camila; Isabela, Isa Haas, Paloma Maciel e Rebeca; Zóio, Gaby Soares, Bedoya; Byanca Brasil, Marília e Leticia. Técnico: Jonas Urias.

Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Assistentes: Leandra Aires Cossette (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

