Santos prepara intertemporada até o início do Brasileirão

Eliminado do Campeonato Paulista, o Santos terá uma intertemporada para trabalhar visando sua estreia no Campeonato Brasileiro. O Peixe volta a campo apenas no dia 30 de março, às 18h30, de Brasília, em São Januário, para encarar o Vasco da Gama. E o objetivo da comissão técnica é aproveitar todos os dias deste período.

O elenco ganhou folga segunda e terça-feira e se reapresentaram nesta quarta-feira (12/03). A partir daí, serão 19 dias até a estreia no Brasileirão. Para efeito de comparação, este período é maior do que Pedro Caixinha teve no início da temporada. Da reapresentação em 2025 até o início do Campeonato Paulista, o treinador teve 14 dias de preparação antes do Estadual.

Com a nova intertemporada iniciando, o principal objetivo da comissão técnica é entrosar os reforços com o restante do elenco. O Peixe trouxe os atacantes Rollheiser, Gabriel Verón e Álvaro Barreal, por exemplo, mas por estarem a pouco tempo no clube, pouco jogaram nesta reta final de Paulistão.

Caixinha também deverá aproveitar o período para corrigir erros apresentados durante o Paulistão. Apesar de ter evoluído nas rodadas finais do estadual, o Peixe encontrou dificuldades para fazer gols sem ser em bola parada. Além disso, o treinador também quer corrigir os problemas defensivos vividos no Estadual.

Por fim, o Santos tenta recuperar jogadores lesionados como o lateral-direito Aderlan, o lateral-esquerdo Souza e o volante Zé Rafael. Além disso, quatro jogadores vão perder boa parte da intertemporada por estarem com suas seleções: Neymar (Santos), Tomás Rincón e Soteldo (Venezuela) e Miguelito (Bolívia).

