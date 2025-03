Ramón Díaz testa Romero no lugar de Garro para jogo decisivo

O Corinthians tem uma grande dor de cabeça para o duelo contra o Barcelona-EQU, nesta quarta-feira (12/3). Afinal, o meia Rodrigo Garro, com dores no joelho direito, não treinou na terça-feira (11/3) e é dúvida para o jogo. Assim, o técnico Ramón Díaz já prepara um possível substituto para o argentino e realizou a última atividade antes do embate com Romero entre os 11 iniciais.

O argentino já lida com dores no joelho há alguns meses. No começo da temporada, Garro ficou afastado dos primeiros jogos. Além disso, chegou a ficar no banco no confronto contra o Mirassol, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Igor Coronado, reserva imediato, está com uma lesão na coxa e é desfalque garantido.

Assim, Romero aparece como a primeira opção para entrar no setor ofensivo ao lado de Memphis Depay e Yuri Alberto. Precisando de uma vitória por quatro ou mais gols de vantagem para garantir a classificação nos 90 minutos, Ramón Díaz também observou uma formação mais ofensiva, com Breno Bidon no lugar de José Martínez e Talles Magno na vaga de André Carrillo.

Contudo, estas mudanças devem acontecer apenas no decorrer do jogo, caso o resultado ainda não tenha aparecido. O Timão precisa vencer por três gols de diferença para levar a partida para os pênaltis ou por quatro tentos para avançar direto a fase de grupos da Libertadores. No jogo de ida, o Barcelona-EQU venceu por 3 a 0 e vem com grande vantagem para o embate na Neo Química Arena.

