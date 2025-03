Renê relembra clássicos contra o Fluminense: ‘Quem gerava mais dificuldade’

Renê em ação com a camisa do Fluminense no empate, sem gols, com o Volta Redonda - (crédito: Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Os rivais Fluminense e Flamengo iniciam, nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), a decisão do Campeonato Carioca, no Maracanã. Assim, o lateral-esquerdo Renê relembrou sua passagem com a camisa rubro-negra, descartou favoritismo do ex-clube e ressaltou que o Tricolor era quem mais dava trabalho entre os adversários do estado.

“Depois que o Flamengo começou a investir alto, sempre que entra em campo a mídia e todos falam que eles são favoritos. Algo que conquistaram, mas eu estive do outro lado e quem gerava mais dificuldade era o Fluminense. Tanto que nas finais era o time que batia de frente”, disse.

O jogador ficou cinco temporada no adversário, entre 2017 e 2022 e teve a oportunidade de vivenciar diversos duelos com o Tricolor de Laranjeiras, seu atual clube. Apesar da diferença de investimentos, o Rubro-Negro foi bicampeão em 2020 e 2021, enquanto o Flu repetiu a dose em 2022 e 2023.

“É um clássico. Tem favoritismo do lado de fora, mas dentro de campo são 11 contra 11. Sabemos que eles têm muita força, mas também temos a nossa. Mostramos na fase de grupos e agora é mostrar de novo”, completou Renê, antes de citar estratégia.

“Sabemos que eles têm uma pegada muito forte, gostam de ficar com a bola. A estratégia é deixá-los desconfortáveis, tirar a bola do Flamengo e implementar nosso jogo. Também gostamos de ter a bola, aproveitar os espaços que o adversário vai dar e tentar minimizar as virtudes do Flamengo. Não vamos falar os detalhes, mas sabemos que eles têm seus pontos fracos e é trabalhar em cima disso”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.