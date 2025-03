Bruno Henrique e Arrascaeta podem entrar em seleta lista pelo Flamengo

Já históricos pelo Flamengo, Bruno Henrique e Arrascaeta podem entrar em mais uma lista especial de lendas do clube. A dupla está em sua sétima final de Carioca consecutiva e mira a conquista para se juntar ao pódio ao lado de outros grandes personagens que passaram pelo rubro-negro. O pontapé inicial acontece, nesta quarta-feira (12), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da decisão do Estadual.

Se o Flamengo for campeão sobre o Fluminense, nesta semana, Bruno Henrique e Arrascaeta chegarão ao pentacampeonato carioca com o Flamengo. Neste ponto, apenas Adílio, Leandro, Rondinelli e Léo Moura atingiram este feito. Acima deles, apenas Júnior e Cantarelli, com seis títulos, e Zico com sete. O Galinho é o maior campeão estadual.

Bruno Henrique e Arrascaeta conquistaram juntos os Cariocas de 2019, 2020, 2021 e 2024. Além disso, foram vice-campeões em 2022 e 2023. Das seis finais já disputadas, quatro foram contra o Fluminense. Dois títulos para o Rubro-Negro e dois para o Tricolor. A final deste ano será justamente o desempate.

Bruno Henrique, porém, tem dificuldades de se recuperar até o segundo jogo e não deve participar das finais. O camisa 27 sofreu uma lesão na coxa direita contra o Vasco, pela semifinal. No entanto, ele participou da maior parte dos jogos do Flamengo no Campeonato Carioca.

Por fim, o jogo de volta da decisão do Campeonato Carioca acontece, no domingo (16), às 16h, também no Maracanã. Lembrando que não há vantagem para nenhum dos lados. Se o duelo terminar em empate no agregado, a decisão, afinal, será definida em cobrança por pênaltis.

