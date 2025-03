Repaginada completa: Nova TV do Flamengo será anunciada por ex-Globo na próxima semana

O Flamengo entrou em contagem regressiva para anunciar as novidades da ambiciosa reformulação de seu canal oficial no Youtube, a extinta FlaTV. Além do nome, a plataforma ganhará novos quadros exclusivos e conteúdos comandados por nomes como João Guilherme e Daniela Boaventura – ambos ex-ESPN. As mudanças, aliás, serão proclamadas por Tino Marcos na próxima segunda-feira, dia 17 de março.

A reformulação promovida pela gestão de Luiz Eduardo Baptista, presidente do clube, visa aumentar a audiência e o volume das receitas do canal – que passará a se chamar FlamengoTV. Nesse sentido, a plataforma contará com uma grade de programação mais completa, com conteúdo comandado por apresentadores e streamers ligados ao clube. O comediante Reikrauss e o multidisciplinar Antônito Tabet, por exemplo, terão quadros exclusivos no canal.

Conforme mencionado, Tino Marcos ficará responsável por anunciar as novidades no dia 17 de março. O ex-Globo, porém, fará apenas uma participação pontual e não faz parte do elenco permanente do canal. As informações são do jornalista Gilmar Ferreira.

Reformulação do Flamengo

A repórter Luana Trindade praticamente apagou as luzes da antiga FlaTV ao se despedir do clube em meio à semifinal do Campeonato Carioca. A jornalista deixou o canal após cinco anos de serviços prestados e se tornou mais um dos nomes da reformulação prometida por Bap para comunicação. “Partiu final (do Cariocão e da FlaTV na minha vida)”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Trindade (@luanatrindadeoficial)

Em contrapartida, o Rubro-Negro anunciou dois nomes de peso do jornalismo esportivo no país. O narrador João Guilherme puxou a fila das grandes contratações do investimento feito pela atual gestão e Daniela Boaventura, apresentadora da ESPN, chegou na sequência. Ambos se identificam como torcedores do clube.

Dani pediu demissão da ESPN na última terça-feira (11), após 12 anos de casa. A saída se deu justamente para abraçar o novo projeto proposto pelo Rubro-Negro para uma nova forma de comunicação, mergulhada no mundo digital. Segundo o ‘Folha de São Paulo’, seu desligamento repentino chamou atenção da Disney, proprietária do canal esportivo, visto que Boaventura se destacava entre os profissionais da emissora.

Já João Guilherme, da narração épica e memorável, assinou sua rescisão contratual com a Paramount+ no dia 12 de fevereiro. O locutor inclusive esteve nesta semana na Gávea para promoção de um evento dedicado à mulher.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.