Exposição de foto da morte de Maradona comove filhas em meio ao julgamento

O julgamento dos sete médicos acusados de negligências que conduziram à morte de Maradona teve a primeira audiência na noite da última terça-feira (11), no Tribunal de San Isidro, próximo a Buenos Aires sob comoção da ex do ídolo e suas filhas.

Assim, em um dos principais momentos ao longo do primeiro dia de audiência, uma cena comoveu os familiares. O procurador-geral adjunto de San Isidro Patricio Ferrari aproximou-se dos juízes Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino e Julieta Makintach, do Juizado Penal n.º 3 de San Isidro, e mostrou uma imagem de Maradona no dia em que faleceu e disse:

“Foi assim que Maradona morreu”, disse.

A foto, portanto, mostra o ídolo já sem vida. Ele estava inchado, com um tubo na boca e também com marcas dos últimos esforços das tentativas de salvá-lo.

Dessa forma, a ex-mulher de Maradona Veronica Ojeda e das filhas dele — Jana, Dalma e Giannina, se comoveram ao ver a imagem. Veronica e Jana ficaram observando, com o rosto fechado, enquanto Dalma e Giannina choraram e apertaram as mãos uma da outra.

????#AHORA | Comenzó el juicio por la muerte de Diego Armando #Maradona ????En el recinto se encuentran Dalma, Giannina, Jana y Verónica Ojeda junto a las hermanas de Diego ????En el inicio, los fiscales delinean su hipótesis acusatoria contra los siete imputados pic.twitter.com/jtlCzCCOWx — doble amarilla ?????? (@okdobleamarilla) March 11, 2025

Julgamento na Argentina

Os médicos sentados no banco dos réus respondem por “homicídio simples com dolo eventual”. Ou seja, quando há consciência de que sua negligência pode resultar na morte do outro. Os promotores públicos viram provas de displicência suficientes para levá-los a julgamento, e se condenados, as penas variam de oito a 25 anos de prisão.

Com audiências até julho, o julgamento envolverá um total de 120 testemunhas entre parentes, médicos, peritos, amigos e jornalistas. Estarão no banco dos réus o neurocirurgião Leopoldo Luque, a psiquiatra Agustina Cosachov, o psicólogo Carlos Diaz, a coordenadora médica Nancy Forlini, o coordenador de enfermagem Mariano Perroni, o médico Pedro Pablo Di Spagna e, por fim, o enfermeiro Ricardo Almiro.

Vale ressaltar, portanto, que os médicos negam ter agido com negligência e atribuem a morte de Maradona a um “colapso geral” do organismo do ídolo.

A morte de Diego Armando Maradona Maior nome da história do futebol argentino, Diego Maradona morreu em Tigre, na zona metropolitana de Buenos Aires. Diego Armando sofreu uma parada cardiorrespiratória na manhã do dia 25, em meio ao processo de recuperação da cirurgia, e não resistiu. Os promotores acusam os profissionais de negligenciarem o tratamento domiciliar exigido nas condições do astro. Diego Armando passou seus últimos dias em uma casa alugada especificamente para sua recuperação de uma cirurgia na cabeça em decorrência de um acidente doméstico. A acusação alega que o ídolo poderia ter sobrevivido ao processo caso tivesse recebido o tratamento ideal previsto para seu caso.

