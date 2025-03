Após completar 100 jogos, Keno relembra chegada ao Fluminense: ‘Que acolhimento’

Keno relembra grandes momentos com a camisa do Fluminense e elogia ambiente acolhedor - (crédito: Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Após completar 100 partidas com a camisa do Fluminense, Keno relembrou sua chegada e bons momentos. De acordo com o atleta, o Tricolor o acolheu desde sua apresentação, algo que facilitou seu trabalho. Ele alcançou a marca no empate, sem gols, com o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, que sacramentou a vaga na decisão do Carioca.

“Quando cheguei aqui, tomei um susto. Sobre família, agregar. Joguei em vários clubes, mas aqui já cheguei e parecia que estava há mais tempo. Pensava: “Caraca, será que eles me conhecem há anos?” Foi o clube que me agregou desde a apresentação. Fiquei pensando: “Que acolhimento””, disse em entrevista à “Flu TV”.

Vale lembrar que o atleta desembarcou no Rio de Janeiro no início de 2023 e logo se tornou peça fundamental para o elenco tricolor. Autor das duas assistências na final da Libertadores 2023, o camisa 11 ajudou a equipe a conquistar também a Recopa Sul-Americana 2024, o Campeonato Carioca 2023 e a Taça Guanabara 2023.

“A final da Libertadores… A semifinal também. Foi o jogo mais sofrido. Ficamos com um a menos, empatamos (2 a 2 na ida, no Maracanã). Eles levaram o resultado para casa. Ficou difícil, mas pro Fluminense nada é impossível. Os jogos do Inter e Boca foram os mais especiais”, explicou.